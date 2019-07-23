英國保守黨公布黨魁選舉結果 強生一如預期當選

2019-07-23 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國執政黨保守黨23日公布黨魁選舉結果，由前外相強生當選，24日將宣誓就職新任首相，圖為他23日抵達倫敦競選總部。法新社 分享 facebook 英國執政黨保守黨23日中午（台北時間23日晚間7時）公布黨魁選舉投票結果，前外相強生一如預期打敗對手杭特當選，得票數逾9萬2000票，是對手的兩倍。約16萬名黨員有投票權，投票率約80%，保守黨黨選出疑歐派的強生，他預定24日宣誓就任首相，接替梅伊繼續完成英國脫歐大業。

55歲的強生曾任泰晤士報記者、專欄作家、倫敦市長及外相，在2016年的公投表態支持脫歐。此次競選保守黨黨魁，放話必定讓英國脫離歐盟，且不惜無協議脫歐。