孩子非他種？馬國前元首閃離俄選美皇后 疑因戴綠帽

2019-07-23 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



馬來西亞前蘇丹、吉蘭丹州蘇丹莫哈末五世與俄羅斯前選美皇后妻子歐克沙娜．沃沃迪娜（Oksana Voevodina）結婚約一年，就在上月閃電離婚。有消息指出，是因為沃沃迪娜生下的孩子並非莫哈末五世親生，引起輿論譁然。

莫哈末五世的律師對新加坡海峽時報透露：「目前沒有任何客觀證據能證明孩子的親生父親。我代表殿下，要求尊重他的隱私。」

馬來西亞蘇丹是虛位元首，由「統治者會議」從馬國九個州的世襲統治者蘇丹中選出，任期五年。

莫哈末五世的律師20日透過新加坡律師事務所Eversheds Harry Elias發表聲明說，莫哈末五世已經在2019年6月22日根據伊斯蘭法，完成離婚手續，吉蘭丹州伊斯蘭教法庭也在7月1日根據2002年伊斯蘭家庭法，發出離婚證明。

值得注意的是，兩人的離婚是最嚴厲、不可撤銷的離婚形式。根據伊斯蘭教法律，以這種形式離婚後，除非女方再度結婚後又離婚、或是再婚丈夫去世，兩人不得復婚。

獨立媒體「亞洲衛報」（Asia Sentinel）報導，沃沃迪娜在離婚過程中似乎毫無發言權，離婚在新加坡伊斯蘭教法庭進行，而且無需沃沃迪娜到場，只需莫哈末五世念三次「塔拉克」（意為休妻）就能離婚。

此外，莫哈末五世似乎還剝奪兩人兒子的王位繼承權。吉蘭丹王室16日發布文告強調，王儲是莫哈末五世胞弟、東姑莫哈末法依茲布特拉，在獲得王室冊封前，任何人不得自稱為吉蘭丹蘇丹配偶。換言之，沃沃迪娜沒有任何王室名分。

吉蘭丹王宮在聲明中並未提及沃沃迪娜，但外界認爲這針對的就是沃沃迪娜近期的社交媒體貼文。

現年27歲的沃沃迪娜今年6月開通了Instagram帳號。她7月10日在Instagram上發文寫道，希望兒子有一天成為吉蘭丹州王儲和「未來的馬來西亞蘇丹」。

在其他貼文中，沃沃迪娜描述了她和莫哈末五世相識相知到結婚的過程。兩人2017年在歐洲的一次晚宴上相識並交換了聯繫方式，隨後兩人便每天電話傳情。其後，沃沃迪娜搬到馬來西亞，爲了與莫哈末五世在一起還放棄了自己的模特兒事業。兩人2018年6月舉行秘密的穆斯林婚禮，隨後於11月在莫斯科舉行公開婚禮。沃沃迪娜說兩人的經歷是「美好的愛情故事」。

但事實上，沃沃迪娜一直沒得到馬來西亞王室和吉蘭丹王室的公開承認。從結婚傳聞到離婚傳聞，王室方面都未公開回應。

莫哈末五世結婚時仍是馬來西亞蘇丹，在消息傳開後不久，莫哈末五世今年1月宣布退位，當時49歲的他成為馬國1957年脫離英國獨立以來，首位在5年任期期滿前退位的蘇丹。

沃沃迪娜5月生下一子後，頻頻在社群媒體高調放閃，不久後傳出兩人離婚的消息。