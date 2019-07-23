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京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂發臭 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

2019-07-23 17:17聯合新聞網 綜合報導

警方搜查京阿尼縱火犯青葉真司住處，發現裡頭環境髒亂還散發惡臭。 圖／取自Abem...
警方搜查京阿尼縱火犯青葉真司住處，發現裡頭環境髒亂還散發惡臭。 圖／取自AbemaTIMES
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日本京阿尼縱火案共計造成34人死亡、35人受傷，犯人青葉真司深受重傷仍在昏迷當中。警方前往青葉真司的住處搜索，發現他不僅有前科，居住環境髒亂，甚至多次與鄰居發生衝突，是個不折不扣的「鬼畜男」。

日本《AERA》雜誌報導，警方到青葉的居住地查看，發現房屋狀況相當惡劣。屋子內沒有電，冰箱裡的食物都已經腐敗流湯，冒出陣陣惡臭。紅色的筆記型電腦螢幕被破裂，就連房間的牆上也都有被錘子砸破的痕跡。管理員稱，這間屋子的租金約是每個月4萬日幣（約新台幣1.1萬元），但青葉時常積欠租金。

青葉原本居住在茨城縣，2012年因犯下超商搶劫案被逮捕入獄，3年前出獄後便搬到琦玉市居住。附近鄰居宣稱，青葉真司的生活習慣很差，時常在半夜播放音樂，超大音量嚴重打擾周遭居民。他也時常在半夜騎腳踏車出外活動，假日則繼續待在家中用喇叭播音樂，所形成的震動讓鄰居忍無可忍，多次報警投訴。

而在事件發生前幾天，14日青葉繼續在家中吵鬧，鄰居不堪其擾遂敲了青葉家門，並表示要投訴他讓他控制音量。沒想到青葉竟一手抓住鄰居的肩膀、一手拉著他的頭髮，重複的喊著「殺了你喔！」長達十分鐘。

這名鄰居事後回想，覺得青葉當時並不是在開玩笑，是真的會對他下毒手，嚇的不敢多說。四天後，青葉犯下了奪走34條人命的京阿尼縱火案。青葉犯案時不斷喊著「去死」、「竊盜小說的傢伙」，加上現場找到多把菜刀及槌子，疑似都是青葉的物品，為案情留下重重謎團。

然而，汽油爆炸也造成青葉真司身受重傷，衣服頭髮也被燒到，如今仍處於昏迷狀態，針對他的辦案動機與確切手法，警方仍要等待他清醒後才能釐清。

京阿尼縱火
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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