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雖是完全執政 希臘新政府靠政策過關

2019-07-23 15:32台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

希臘新總理米佐塔基斯帶著規劃完善的經濟政策，很快獲得國會投下信任票。(photo...
希臘新總理米佐塔基斯帶著規劃完善的經濟政策，很快獲得國會投下信任票。(photo by Wikimedia)
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經濟政策能服眾！希臘7月初選出的保守派政府23日所提的經濟政策獲得議會批准，雖然國會多數本就是執政黨員，但他們表示，好的經濟政策不能被一句完全執政所掩蓋，新任總理米佐塔基斯的政策井然有序，目標達到調漲薪資、吸引投資與減稅，而非像前朝被動式接受歐盟的紓困方案，新政府有信心能透過經濟表現贏得在歐盟話語權。

信任案非因完全執政

根據《歐洲新聞網》報導，希臘於7月大選在保守派、新民主黨的強勢表現勝出，加上新總理米佐塔基斯領軍的政府，他達到完全執政。而23日議會也對米佐塔基斯選前提出的經濟政策投下信任投票，以158張信任票、直接通過（總數為300張）。

保守派議員表示，雖然很多人會質疑，完全執政所通過個信任案並非什麼大事，但若仔細看米佐塔基斯循序漸進的政策方針，就能理解這是超越黨派的信任投票。

與奇普拉斯差很多

據《美國之聲》報導，其實一開始在米佐塔基斯當選前，出自於新民主黨的政治光譜右傾考量，再加上奇普拉斯塑造「保守派會讓希臘回到緊縮時代」的感覺，媒體將其經濟政策定義為「重回樽衣節食」。

隨後透過該國媒體披露，其實奇普拉斯雖然打著反對歐盟紓困計畫與緊縮政策，自稱是希臘的左派梟雄，保護著希臘人的權益，但他卻沒有後續縝密的經濟政策，在財政壓力持續擴大的現實下，奇普拉斯也只能接受歐盟的第三波、近900億歐元的紓困計畫，此舉也讓不少支持者不滿，認為奇普拉斯的抗緊縮也只是嘴巴上說說而已，根本沒有實際規劃。

希臘新任總理米佐塔基斯。歐新社
希臘新任總理米佐塔基斯。歐新社
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也因此，希臘投票趨勢又重回保守派的菁英政治，米佐塔基斯挾帶著完整的經濟政策、奪回執政權，他誓言以調漲薪資、吸引投資來穩固財政系統，隨後再予以減稅等，一切措舉都建立在該國財政狀態良好為前提（有別於奇普拉斯大打高空球），這也是保守派議員所說的「信任投票原因並非同黨支持」。

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