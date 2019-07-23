烏國議會選舉 將創史上絕對多數

2019-07-23 15:04 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



烏克蘭新任諧星總統領導的人民公僕黨可望拿下史上最大勝，以單一黨派身份奪議會絕對多數席次。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

烏克蘭諧星政黨選得精彩，有望寫下歷史首次拿到絕對多數的議會席次！烏克蘭22日晚間開了8成的議會選舉政黨票，新任總統澤蘭斯基領導的人民公僕黨拿到42.9%的支持率，換算成政黨票約是95席，加上直選席次的125席左右，已超過424席的半數，但不論最終有沒有絕對多數，只要加上搖滾歌星瓦卡恰克的聲音黨得票，肯定能組成聯合政府。

諧星黨成議會最大團

根據《國際聯合網》報導，烏克蘭提前舉行的議會選舉於21日落幕，不負出口民調的看好，在該國選委會22日晚間開出的8成政黨票來看，「諧星總統」澤蘭斯基領軍的人民公僕黨勝出幾乎是板上釘的事實，他們拿下約42.9%的政黨票比率，遠勝居次的反對派、「為生活黨」的12.95%。

由於烏克蘭的議會選舉制度屬混合制，總計424席會分為225席的政黨票席次和199席的單一選區席次。人民公僕黨基本上在單一選區能拿至少115席，至多會到127席，而政黨票若先以42%換算，約有95席，加總起來已過半數的212席，這可能是該國首度有單一政黨拿到絕對多數，無需其他黨共組聯合政府。

對此，烏克蘭政治專家費森科接受《德國之聲》採訪時表示，雖然澤蘭斯基的聲勢高是意料之內，但會如此的高卻是始料未及，「能在烏國混亂的全國選區中拿到壓倒性優勢的政黨票，說明澤蘭斯基獲得的期待很高。」若再算上與澤蘭斯基關係不俗的聲音黨（領導人同為政治素人、搖滾歌星瓦卡恰克），他們獲得的席次會是國會超大團勢力。

極右派實際影響力仍大

雖然人民公僕黨能手握議會話語權，但據《國土報》深入報導，該國政治仍有不確定性因素。學者菲爾德曼表示，烏國極右派在議會內選舉通常表現不佳，但他們在除了議會之外的地方都握有大權，例如該國無所不在的「街頭軍事組織」，激進極右翼人士是街頭動員行動的實權派，從地方權威人士到暴力組織都有他們的身影。

由於極右派勢力強大，很多主流政治人物與他們也有所關聯，如親俄的寡頭巨商梅德韋德丘克，這位掌控著多家媒體的政治家是俄國總統普丁的密友，而梅德韋德丘克和極右派的接觸盤根錯節，一旦透過操弄，這股力量將讓檯面上議會最大勢力、人民公僕黨也得畏懼三分。

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