親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

烏國議會選舉 將創史上絕對多數

2019-07-23 15:04台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

烏克蘭新任諧星總統領導的人民公僕黨可望拿下史上最大勝，以單一黨派身份奪議會絕對多...
烏克蘭新任諧星總統領導的人民公僕黨可望拿下史上最大勝，以單一黨派身份奪議會絕對多數席次。(photo by Wikimedia)
分享

烏克蘭諧星政黨選得精彩，有望寫下歷史首次拿到絕對多數的議會席次！烏克蘭22日晚間開了8成的議會選舉政黨票，新任總統澤蘭斯基領導的人民公僕黨拿到42.9%的支持率，換算成政黨票約是95席，加上直選席次的125席左右，已超過424席的半數，但不論最終有沒有絕對多數，只要加上搖滾歌星瓦卡恰克的聲音黨得票，肯定能組成聯合政府。

諧星黨成議會最大團

根據《國際聯合網》報導，烏克蘭提前舉行的議會選舉於21日落幕，不負出口民調的看好，在該國選委會22日晚間開出的8成政黨票來看，「諧星總統」澤蘭斯基領軍的人民公僕黨勝出幾乎是板上釘的事實，他們拿下約42.9%的政黨票比率，遠勝居次的反對派、「為生活黨」的12.95%。

由於烏克蘭的議會選舉制度屬混合制，總計424席會分為225席的政黨票席次和199席的單一選區席次。人民公僕黨基本上在單一選區能拿至少115席，至多會到127席，而政黨票若先以42%換算，約有95席，加總起來已過半數的212席，這可能是該國首度有單一政黨拿到絕對多數，無需其他黨共組聯合政府。

對此，烏克蘭政治專家費森科接受《德國之聲》採訪時表示，雖然澤蘭斯基的聲勢高是意料之內，但會如此的高卻是始料未及，「能在烏國混亂的全國選區中拿到壓倒性優勢的政黨票，說明澤蘭斯基獲得的期待很高。」若再算上與澤蘭斯基關係不俗的聲音黨（領導人同為政治素人、搖滾歌星瓦卡恰克），他們獲得的席次會是國會超大團勢力。

極右派實際影響力仍大

雖然人民公僕黨能手握議會話語權，但據《國土報》深入報導，該國政治仍有不確定性因素。學者菲爾德曼表示，烏國極右派在議會內選舉通常表現不佳，但他們在除了議會之外的地方都握有大權，例如該國無所不在的「街頭軍事組織」，激進極右翼人士是街頭動員行動的實權派，從地方權威人士到暴力組織都有他們的身影。

由於極右派勢力強大，很多主流政治人物與他們也有所關聯，如親俄的寡頭巨商梅德韋德丘克，這位掌控著多家媒體的政治家是俄國總統普丁的密友，而梅德韋德丘克和極右派的接觸盤根錯節，一旦透過操弄，這股力量將讓檯面上議會最大勢力、人民公僕黨也得畏懼三分。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

俄中軍機擅闖領空 南韓開火示警並將提出抗議

2019-07-23 13:29

英新首相強生遭起底 拿錢辦事的記者、專欄作家、曾捏造新聞被炒

2019-07-23 12:04

雖是完全執政 希臘新政府靠政策過關

2019-07-23 15:32

強生曾撰假新聞被炒 寫專欄也不負責任

2019-07-23 14:39

強生擔任英相 閣員嗆：不會讓他做太久

2019-07-23 14:39

續經濟制裁北韓 百萬人陷饑荒風險

2019-07-23 14:27

獨島空中衝突！中俄軍機侵入領空，南韓開火「警告射擊」

2019-07-23 14:13

俄軍機侵獨島領空 南韓兩度開火警告

2019-07-23 14:11

強生將出任首相 反無協議脫歐議員嗆：不會讓他做太久

2019-07-23 12:51

菲總統：中國已在南海部署導彈 菲執行微妙平衡作法

2019-07-23 11:25

日韓紛爭再添火種 前徵用工申請變賣三菱重工資產

2019-07-23 10:56

史上首次！俄戰機入侵韓領空 南韓兩度警告射擊

2019-07-23 10:42

強生沒上任就被拉下來？ 閣員提動議將首相任命交付表決

2019-07-23 10:01

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29

失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09

印度登月太空船 成功發射

2019-07-23 00:08

安倍修憲不死心 向在野黨示好

2019-07-23 00:06

阻無協議脫歐 英議員想出「王」牌

2019-07-22 23:57

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

2019-07-22 23:54

不怕國際譴責 菲國總統杜特蒂敦促國會恢復死刑

2019-07-22 23:17

英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24

烏克蘭國會大選開票 諧星總統政黨席次料過半

2019-07-22 22:16

杜特蒂發表國情咨文 群眾為捕魚和主權上街抗議

2019-07-22 21:53

印度月球夢升空 探測器43天後登月

2019-07-22 18:13

印度登月探測器發射升空 挑戰成為美俄中後第四個登月國

2019-07-22 17:23

北韓地方選舉投票率達99.98% 金正恩也參與

2019-07-22 15:24

日本「參院選」結果：自民黨維持獨強！但修憲氣勢減弱

2019-07-22 15:05

日本參院改選 秋田神盾部署恐生變

2019-07-22 14:18

安倍勝選 南韓憂將追加經濟制裁

2019-07-22 14:10

烏克蘭諧星總統 國會改選也報捷

2019-07-22 14:07

陸在柬埔寨設軍事據點 美憂影響馳援台灣

2019-07-22 13:21

自民黨丟秋田縣 影響陸基神盾系統部署

2019-07-22 12:56

後安倍時代 接班重洗牌

2019-07-22 12:52

【重磅快評】日本選民的弦外之音，安倍聽懂了嗎？

2019-07-22 12:10

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29
看更多

熱門文章

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09

京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29

史上首次！俄戰機入侵韓領空 南韓兩度警告射擊

2019-07-23 10:42

夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24

超商冰箱縫隙一卡10年 失蹤店員慘變男屍

2019-07-23 14:46

有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20

川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29

消費實力驚人！這四個亞太國家 占全球旅遊支出近兩成

2019-07-22 21:26

白宮聽取科技巨頭建言 為華為和美中貿易談判定調

2019-07-23 06:55

安倍陣營勝選 南韓剉著等

2019-07-23 00:00

少女嗑藥誤吞老鼠藥身亡 父怒喊：會在供毒人腦裡放子彈

2019-07-22 22:10

買進40億賺進180億美元票房 迪士尼買漫威好眼光

2019-07-22 21:02

女玩滑水道未交叉雙腿 水力衝擊下體子宮撕裂險送命

2019-07-22 18:12

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

2019-07-22 23:54

WSJ：全球央行紛紛降息 可能有風險

2019-07-23 00:11

女兒持刀將母斬首 4歲侄子目睹全程

2019-07-22 16:24

川普承諾科技巨頭 會加速處理供應華為的申請

2019-07-23 08:07

謀殺案記者會直播出包 加國警長頭上長出「貓耳朵」

2019-07-23 12:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top