強生將出任首相 反無協議脫歐議員嗆：不會讓他做太久

2019-07-23 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國前外相強生篤定出任首相。路透 分享 facebook

英國保守黨預定在當地時間今天（23日）中午以前宣布新黨魁兼首相選舉結果，根據民調，前外相強生將以超過七成得票率勝出。不過，由於強生承諾，他會「拚死一搏」（do or die）帶領英國在10月31日之前脫離歐盟，保守黨內反對無協議脫歐的國會議員警告，除非強生願意放棄無協議脫歐，否則不會讓他做太久首相。

英國外交國務大臣鄧肯（Alan Duncan）22日請辭，成為強生出任首相之前，又一位請辭的內閣大臣。鄧肯揚言要在強生上任第一天就在國會提出動議，將強生的首相任命交付表決，但已遭到下院議長駁回。不過，雖然遭到駁回，這項舉動表明，一些保守黨議員已經組織起來，擺明要為難強生，讓他的首相之路荊棘滿途。

強生正值站在進入唐寧街10號的邊緣，但保守黨的反對派正盯著有意執行無協議脫歐的強生，表示除非他願意放棄硬脫歐，否則不會讓他擔任首相太久。部分資深保守黨議員則警告，強生的硬脫歐計畫，已經讓他自己陷入與國會的衝突之中。

鄧肯明確表示，他不願意為強生服務，並痛批強生擔任外相時的經驗紀錄如同「馬戲團表演」。

鄧肯向英國廣播公司表示，他試圖在24日提出動議，看強生能否在擔任首相之前，得到下議院的多數支持。但該項動議最後被下院議長貝爾考（John Bercow）否決。

若該議案允許國會議員於24日進行表決，可能會阻止梅伊向女王推薦強生是接替她位子的首要人選，並對強生在正式成為新首相前，造成重大打擊。

鄧肯堅稱，他的行為不是出於對強生的個人仇恨，而是擔心他會在未經縝密思考的情況下即採取行動，這一切都是如此地缺乏計畫和混亂不堪。

但幾位保守黨議員說，他們會以強生首次向全國和任命內閣發表的談話作為依據，測試他是否有能力挺進國會，尋求一個能獲疑歐派及溫和派多數支持的脫歐方案。

英國首相梅伊將於23日下台，國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）也證實，將與英國財務大臣韓蒙德（Philip Hammond）和司法大臣高克（David Gauke）一同辭去政府職務，預計還有更多大臣跟進。