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英新首相強生遭起底 拿錢辦事的記者、專欄作家、曾捏造新聞被炒

2019-07-23 12:04聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國前外相強生篤定獲選新首相。歐新社
英國前外相強生篤定獲選新首相。歐新社
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英國新首相今天（23日）出爐，不排除硬脫歐的前外相強生篤定獲選。華盛頓郵報掀他首份工作因造假被炒，以及後來寫專欄大肆宣揚疑歐論的過往。

強生上周三在曼島高舉一條真空包的煙燻鯡魚，對台下聽眾砲轟歐盟說，魚販「成本大幅增加，全因布魯塞爾官僚堅持，每條魚都必須加上一塑膠袋的冰！無聊、昂貴，還破壞環境。」台下爆出歡呼。

但冰袋其實是英國自己的政策，和歐盟沒半分關係，強生和頒布這項規定還有些許關係。

華盛頓郵報報導，根據強生的傳記作家、朋友和敵對人士，強生一開始是拿錢辦事的記者，每逢截稿日就丟出一堆粗製濫造的報導。

強生在泰晤士報的第一份工作後來被炒，因為他報導愛德華二世同志愛人時，引述的話純屬造假，還把那段話冠在自己的教父、牛津歷史學家盧卡斯（Colin Lucas）的頭上。

他後來做駐布魯塞爾外派記者時發展出自我特色。強生刻意說一口爛法語、開大紅色愛快羅密歐到處跑，和其他老派、溫和、堅持非事實不寫的駐外記者不同，他的文章慷慨激昂，但僅有一半是事實。

強生的論調是：歐盟被邪惡法國人和死守規定的德國人把持，想透過各種繁重規定剪掉英國的翅膀。

在當選議員、倫敦市長，或擔任外相之前，強生已竄升為英國高人氣專欄作家之一。曾和強生同事、後來撰寫強生傳的金森（Andrew Gimson）說：「他寫有關歐盟白癡行為的文章，獲得愈來愈多粉絲歡迎。他變成一般民眾唯一聽過的駐布塞塞爾記者。」

強生跨入政壇後仍不斷拿錢寫專欄，最近的一篇是一周前，持續宣揚厚臉皮、不公允、自憐自艾的疑歐論，鋪墊英國脫歐。

泰晤士報前助理總編輯佛萊契（Martin Fletcher）整理出強生寫過最受歡迎、對歐盟的抨擊，他聲稱歐盟想要求標準化，包括棺木大小、肥料氣味，以及保險套的尺寸。強生警告英國人，他們偏愛的雞尾酒大蝦口味洋芋片可能遭禁，英式香腸面臨威脅，以及漁夫可能被要求戴上髮網。

佛萊契說：「小心報紙專欄作家。他們拿錢辦事，專寫有爭議性、腥羶色、挑釁的文章。他們很少為作品而擔負責任。但那些並非你想要自己國家首相擁有的特質。」

現任英國記者巴特勒（James Butlet）投書紐約時報表示，強生撒謊就跟呼吸一樣自然，是願意為了利益挑撥偏見的人，他做上首相，英國也就完了。

強生英國歐盟
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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