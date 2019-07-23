菲總統：中國已在南海部署導彈 菲執行微妙平衡作法

2019-07-23 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



菲律賓總統杜特蒂（下）22日在國會發表國情咨文。歐新社 分享 facebook

紐約時報報導，菲律賓總統杜特蒂22日在國會發表國情咨文，面對近來菲國政府遭批評為對中國大陸立場軟弱，他說，中方已在南海部署射程可達菲國首都馬尼拉的導彈，他不準備接受戰爭，決意以和平方式解決與中國的爭端。

杜特蒂告訴國會議員，與北京的來往迫使他「執行微妙的平衡作法」。他說：「我們正進入一段極為重要的時期，這些都是我任內前半部各項已做、未做但該做之事的結果。我承擔全部責任。」

上個月一艘菲國漁船被一艘中國船隻撞翻，22名菲國漁民後來由另一艘越南船救起，此事引發菲國民憤，杜特蒂對此低調以對。他說，即使規模有限，他也沒做好開戰的準備，也不打算接受更多破壞、更多孤兒寡婦。

杜特蒂強調，會議室中的祕密形式會比公開爭吵達成更佳結果，因此他決意以和平方式處理與中國的爭端。

紐時指出，菲中關係的多數衝突來自於雙方對南海主權的聲索。杜特蒂說，他在上任初期，曾與中國大陸國家主席習近平提出領土爭議，但習警告他，在此事上施壓可能「意謂著麻煩」。

杜特蒂說，中國已在南海部署可在幾分鐘內就達馬尼拉的導彈。他顯然是向民族主義團體提問：「你們想戰爭嗎？」杜特蒂還說，在收到習近平的警告後，「我能做什麼？」

杜特蒂告訴國會，就算他派菲國軍隊去爭議海域驅離中國人，「我向你們保證，（菲軍）沒有人能活著回來。」

菲國小漁民組織全國聯合會主席希卡普（Fernando Hicap）批評杜特蒂說，保護菲國利益應該是一項國家政策，沒有人想與他國作戰，菲國漁民要求的，只是在本國海域上的權利受到尊重。