續經濟制裁北韓 百萬人陷饑荒風險

2019-07-23 14:27 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



美國主導國際社會嚴厲經濟制裁北韓，要逼迫北韓領導人金正恩落實減少核武的承諾，迄今金正恩尚未屈服。但嚴厲的制裁令、天災、糧食歉收都會讓北韓經濟與人民先崩潰，悲慘的程度將是1990年代大饑荒以來最嚴峻，年底可能就會耗盡儲備糧食，估計有100萬人深陷饑荒風險。

饑荒害死1百萬人

聯合國對北韓實施嚴厲經濟制裁前，北韓2015年石油進口量約390萬桶，但制裁令實施後，該國進口量只能限制在50萬桶。雖然北韓可以透過非法的公海買油取得一些所需燃料，但顯然是非常不夠。據聯合國世界糧食計劃署報告，北韓的石油消費量從1991年到2017年下降了約80%，燃料不足導致農用拖拉機、灌溉馬達的柴油供給缺乏，2018年農民每天只有不到90毫升燃料來種植一個大約兩個足球場的面積。

燃料不夠又加上天災影響，北韓糧食歉收、不足情況更加嚴峻，但北韓官方媒體卻沒有相關報導。北韓朝中社針對天災報導僅有北韓政府透過挖掘運河、水井等水利建設，增加人員、車輛運輸水的方式，企圖減輕旱災影響。此外，也有報導指出，北韓在夏季容易遭逢雨季洪水，6月已經發生過一次洪災，洪水淹沒村莊、土石流沖毀山坡上的房子。

北韓全面封鎖消息下，外界很難得知天災、國內救災真實狀況，北韓官方更不會輕易向外界公佈民眾生活狀況。零星飢荒常見於北韓，目前有紀錄、最嚴重的一次饑荒發生1990年代，全國性的飢荒造成將近100萬人死亡，約當時一成的人口。這次的饑荒危機是否會更嚴重，著實令人擔心。

急需30萬公噸糧食

英國《路透》報導，2019年來北韓的降雨量比往年同期減少逾30%，預計北韓很有可能在2019年耗盡儲備糧食。

根據國際紅十字會報告，乾旱、洪水等天災，加上缺乏資源，正導致北韓人民營養不良狀況、腸胃疾病、經由水傳播的疾病發病率正逐漸攀升，農作物歉收僅有預期的一半。聯合國世界糧食計劃估計，北韓急需要30萬公噸糧食，以解除人民陷入饑荒風險。

基於人道救援北韓立場，韓國目前已向聯合國糧食計劃署捐贈450萬美元，也直接向北韓提供5萬噸米。另外，韓國也向聯合國兒童基金會捐贈350萬美元，將用於北韓人道主義項目。

北韓最需要的是糧食、醫療物資，而聯合國統計報告也顯示出，北韓2018年增加了化肥、食品的進口量。但在國際制裁北韓，加上北韓外匯短缺、現金不足狀況下，能增加的糧食進口量有限。

不過，北韓陷入饑荒危機的同時，美國智庫C4ADS報告卻發現，北韓想辦法進口價值數百萬美元的奢侈品，其中包括至少兩輛價值50萬美元的豪華轎車。豪華轎車是給北韓領導人金正恩使用的，而他也很清楚國內饑荒、經濟狀況嚴峻的情況。

中朝貿易急速縮減

金正恩不止一次向美國表達放寬經濟制裁令，但他卻無法先落實降低核武庫承諾。美國總統川普、金正恩6月在板門店的會面，又是一次形式上的友好，美國基本上拒絕北韓提出廢除老舊核武設施，放寬經濟制裁的提議。

美國國務院表示，「期待恢復與北韓的談判，希望談談能夠推動這些承諾的所有方式。」事實上，美國主導下，國際對北韓經濟制裁程度只會更激烈。聯合國安理會已經決議，要求所有在海外工作的北韓人在2019年年底前必須返國，以避免北韓政府利用人民的海外收入資助其核武計劃。

北韓人民海外收入貢獻少，真的讓北韓經濟狀況更嚴峻的關鍵，是中國嚴格遵守聯合國在2018年對北韓實施的經濟制裁令。根據《南華早報》報導，中國是北韓第一大貿易夥伴，俄羅斯是第二大，中國在2017年加入聯合國經濟制裁北韓行列後，雙方貿易額如墜崖式的下滑，2018年大減48.2%至27億美元。

北韓經濟萎縮5%

根據《彭博》報導引述韓國央行報告指出，北韓2017年經濟萎縮3.5％，經濟規模縮小到與美國佛蒙特州相當。韓國央行預期月底將發佈新北韓年度報告，報告會評估美國與國際社會持續經濟制裁北韓的影響。

首爾國立大學經濟學教授金炳妍認為，北韓沒有官方經濟統計數據，外界評估的困難度也偏高，但仍可判斷嚴厲的國際經濟制裁下，北韓2018年經濟萎縮超過5%。他認為，美國把持經濟制裁武器要逼迫北韓重回談判桌，真的落實消除核武承諾，只要沒解禁制裁，美國就還是握有勝算。

中國在北韓議題上，會維持遵守聯合國決議，以及不激怒美國的做法，但這對金正恩政權可能非常不利。香港中文大學比較政治與全球研究講師唐斯表示，中國、北韓關係若繼續減弱，可望引起反對金正恩的勢力崛起。

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