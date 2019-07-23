親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

續經濟制裁北韓 百萬人陷饑荒風險

2019-07-23 14:27台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

美國主導國際社會嚴厲經濟制裁北韓，要逼迫北韓領導人金正恩落實減少核武的承諾，迄今金正恩尚未屈服。但嚴厲的制裁令、天災、糧食歉收都會讓北韓經濟與人民先崩潰，悲慘的程度將是1990年代大饑荒以來最嚴峻，年底可能就會耗盡儲備糧食，估計有100萬人深陷饑荒風險。

饑荒害死1百萬人

聯合國對北韓實施嚴厲經濟制裁前，北韓2015年石油進口量約390萬桶，但制裁令實施後，該國進口量只能限制在50萬桶。雖然北韓可以透過非法的公海買油取得一些所需燃料，但顯然是非常不夠。據聯合國世界糧食計劃署報告，北韓的石油消費量從1991年到2017年下降了約80%，燃料不足導致農用拖拉機、灌溉馬達的柴油供給缺乏，2018年農民每天只有不到90毫升燃料來種植一個大約兩個足球場的面積。

燃料不夠又加上天災影響，北韓糧食歉收、不足情況更加嚴峻，但北韓官方媒體卻沒有相關報導。北韓朝中社針對天災報導僅有北韓政府透過挖掘運河、水井等水利建設，增加人員、車輛運輸水的方式，企圖減輕旱災影響。此外，也有報導指出，北韓在夏季容易遭逢雨季洪水，6月已經發生過一次洪災，洪水淹沒村莊、土石流沖毀山坡上的房子。

北韓全面封鎖消息下，外界很難得知天災、國內救災真實狀況，北韓官方更不會輕易向外界公佈民眾生活狀況。零星飢荒常見於北韓，目前有紀錄、最嚴重的一次饑荒發生1990年代，全國性的飢荒造成將近100萬人死亡，約當時一成的人口。這次的饑荒危機是否會更嚴重，著實令人擔心。

急需30萬公噸糧食

英國《路透》報導，2019年來北韓的降雨量比往年同期減少逾30%，預計北韓很有可能在2019年耗盡儲備糧食。

根據國際紅十字會報告，乾旱、洪水等天災，加上缺乏資源，正導致北韓人民營養不良狀況、腸胃疾病、經由水傳播的疾病發病率正逐漸攀升，農作物歉收僅有預期的一半。聯合國世界糧食計劃估計，北韓急需要30萬公噸糧食，以解除人民陷入饑荒風險。

基於人道救援北韓立場，韓國目前已向聯合國糧食計劃署捐贈450萬美元，也直接向北韓提供5萬噸米。另外，韓國也向聯合國兒童基金會捐贈350萬美元，將用於北韓人道主義項目。

北韓最需要的是糧食、醫療物資，而聯合國統計報告也顯示出，北韓2018年增加了化肥、食品的進口量。但在國際制裁北韓，加上北韓外匯短缺、現金不足狀況下，能增加的糧食進口量有限。

不過，北韓陷入饑荒危機的同時，美國智庫C4ADS報告卻發現，北韓想辦法進口價值數百萬美元的奢侈品，其中包括至少兩輛價值50萬美元的豪華轎車。豪華轎車是給北韓領導人金正恩使用的，而他也很清楚國內饑荒、經濟狀況嚴峻的情況。

中朝貿易急速縮減

金正恩不止一次向美國表達放寬經濟制裁令，但他卻無法先落實降低核武庫承諾。美國總統川普、金正恩6月在板門店的會面，又是一次形式上的友好，美國基本上拒絕北韓提出廢除老舊核武設施，放寬經濟制裁的提議。

美國國務院表示，「期待恢復與北韓的談判，希望談談能夠推動這些承諾的所有方式。」事實上，美國主導下，國際對北韓經濟制裁程度只會更激烈。聯合國安理會已經決議，要求所有在海外工作的北韓人在2019年年底前必須返國，以避免北韓政府利用人民的海外收入資助其核武計劃。

北韓人民海外收入貢獻少，真的讓北韓經濟狀況更嚴峻的關鍵，是中國嚴格遵守聯合國在2018年對北韓實施的經濟制裁令。根據《南華早報》報導，中國是北韓第一大貿易夥伴，俄羅斯是第二大，中國在2017年加入聯合國經濟制裁北韓行列後，雙方貿易額如墜崖式的下滑，2018年大減48.2%至27億美元。

北韓經濟萎縮5%

根據《彭博》報導引述韓國央行報告指出，北韓2017年經濟萎縮3.5％，經濟規模縮小到與美國佛蒙特州相當。韓國央行預期月底將發佈新北韓年度報告，報告會評估美國與國際社會持續經濟制裁北韓的影響。

首爾國立大學經濟學教授金炳妍認為，北韓沒有官方經濟統計數據，外界評估的困難度也偏高，但仍可判斷嚴厲的國際經濟制裁下，北韓2018年經濟萎縮超過5%。他認為，美國把持經濟制裁武器要逼迫北韓重回談判桌，真的落實消除核武承諾，只要沒解禁制裁，美國就還是握有勝算。

中國在北韓議題上，會維持遵守聯合國決議，以及不激怒美國的做法，但這對金正恩政權可能非常不利。香港中文大學比較政治與全球研究講師唐斯表示，中國、北韓關係若繼續減弱，可望引起反對金正恩的勢力崛起。

【更多精采內容，詳見

北韓聯合國
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

俄中軍機擅闖領空 南韓開火示警並將提出抗議

2019-07-23 13:29

英新首相強生遭起底 拿錢辦事的記者、專欄作家、曾捏造新聞被炒

2019-07-23 12:04

烏國議會選舉 將創史上絕對多數

2019-07-23 15:04

強生曾撰假新聞被炒 寫專欄也不負責任

2019-07-23 14:39

強生擔任英相 閣員嗆：不會讓他做太久

2019-07-23 14:39

獨島空中衝突！中俄軍機侵入領空，南韓開火「警告射擊」

2019-07-23 14:13

俄軍機侵獨島領空 南韓兩度開火警告

2019-07-23 14:11

強生將出任首相 反無協議脫歐議員嗆：不會讓他做太久

2019-07-23 12:51

菲總統：中國已在南海部署導彈 菲執行微妙平衡作法

2019-07-23 11:25

日韓紛爭再添火種 前徵用工申請變賣三菱重工資產

2019-07-23 10:56

史上首次！俄戰機入侵韓領空 南韓兩度警告射擊

2019-07-23 10:42

強生沒上任就被拉下來？ 閣員提動議將首相任命交付表決

2019-07-23 10:01

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29

失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09

印度登月太空船 成功發射

2019-07-23 00:08

安倍修憲不死心 向在野黨示好

2019-07-23 00:06

阻無協議脫歐 英議員想出「王」牌

2019-07-22 23:57

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

2019-07-22 23:54

不怕國際譴責 菲國總統杜特蒂敦促國會恢復死刑

2019-07-22 23:17

英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24

烏克蘭國會大選開票 諧星總統政黨席次料過半

2019-07-22 22:16

杜特蒂發表國情咨文 群眾為捕魚和主權上街抗議

2019-07-22 21:53

印度月球夢升空 探測器43天後登月

2019-07-22 18:13

印度登月探測器發射升空 挑戰成為美俄中後第四個登月國

2019-07-22 17:23

北韓地方選舉投票率達99.98% 金正恩也參與

2019-07-22 15:24

日本「參院選」結果：自民黨維持獨強！但修憲氣勢減弱

2019-07-22 15:05

日本參院改選 秋田神盾部署恐生變

2019-07-22 14:18

安倍勝選 南韓憂將追加經濟制裁

2019-07-22 14:10

烏克蘭諧星總統 國會改選也報捷

2019-07-22 14:07

陸在柬埔寨設軍事據點 美憂影響馳援台灣

2019-07-22 13:21

自民黨丟秋田縣 影響陸基神盾系統部署

2019-07-22 12:56

後安倍時代 接班重洗牌

2019-07-22 12:52

【重磅快評】日本選民的弦外之音，安倍聽懂了嗎？

2019-07-22 12:10

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29

陸在柬建軍事基地？柬批假新聞

2019-07-23 00:00
看更多

熱門文章

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09

京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29

史上首次！俄戰機入侵韓領空 南韓兩度警告射擊

2019-07-23 10:42

夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24

有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20

超商冰箱縫隙一卡10年 失蹤店員慘變男屍

2019-07-23 14:46

川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29

消費實力驚人！這四個亞太國家 占全球旅遊支出近兩成

2019-07-22 21:26

白宮聽取科技巨頭建言 為華為和美中貿易談判定調

2019-07-23 06:55

安倍陣營勝選 南韓剉著等

2019-07-23 00:00

少女嗑藥誤吞老鼠藥身亡 父怒喊：會在供毒人腦裡放子彈

2019-07-22 22:10

買進40億賺進180億美元票房 迪士尼買漫威好眼光

2019-07-22 21:02

女玩滑水道未交叉雙腿 水力衝擊下體子宮撕裂險送命

2019-07-22 18:12

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

2019-07-22 23:54

WSJ：全球央行紛紛降息 可能有風險

2019-07-23 00:11

女兒持刀將母斬首 4歲侄子目睹全程

2019-07-22 16:24

川普承諾科技巨頭 會加速處理供應華為的申請

2019-07-23 08:07

貿易戰效應 陸客荷包扁了

2019-07-23 00:04

謀殺案記者會直播出包 加國警長頭上長出「貓耳朵」

2019-07-23 12:34

貿易黑名單衝擊 華為旗下Futurewei裁撤逾600人

2019-07-23 09:25

餐廳鬧人力荒 老闆推出更誘人的待遇及福利吸引員工

2019-07-23 00:45

土耳其首都有30萬流浪貓狗，為什麼卻沒狂犬病？

2019-07-23 10:50

印度登月探測器發射升空 挑戰成為美俄中後第四個登月國

2019-07-22 17:23

北京釋出多項善意 美中有望下月磋商

2019-07-23 00:01

大規模死亡事件！農藥上癮 蜜蜂迷失方向回不了家

2019-07-23 11:32

英新首相強生遭起底 拿錢辦事的記者、專欄作家、曾捏造新聞被炒

2019-07-23 12:04

強生沒上任就被拉下來？ 閣員提動議將首相任命交付表決

2019-07-23 10:01

華郵取得密件 指大陸華為疑違規暗助北韓

2019-07-22 22:20

川普批伊朗逮美間諜並非事實 龐培歐更砲轟說謊成性

2019-07-22 22:45

日韓紛爭再添火種 前徵用工申請變賣三菱重工資產

2019-07-23 10:56

貿易戰後續關稅效應 美國之音：外企撤離大陸已成趨勢

2019-07-23 11:29

「市場趨勢發生變化」 韓國德威航空部分飛日航班將停飛2個月

2019-07-23 09:06

科技股引領美股逼近紀錄高點 市場關注FANG財報

2019-07-23 07:05

菲總統：中國已在南海部署導彈 菲執行微妙平衡作法

2019-07-23 11:25

影／伊朗扣押英油輪畫面曝光 雙方有說有笑

2019-07-23 12:48

印度月球夢升空 探測器43天後登月

2019-07-22 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top