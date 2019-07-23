韓媒：俄戰機入侵獨島領空 韓警告射擊

2019-07-23 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



韓聯社快訊報導，23日上午中國大陸與俄羅斯軍機進入南韓防空識別區（KADIZ），俄羅斯戰機甚至侵犯南韓獨島一帶領空，為此南韓空軍多架戰機緊急升空，並對俄羅斯軍機進行警告射擊。

獨島是日本與南韓主權爭議的領土，南韓握有實質掌控權。日本稱之為竹島，隸屬島根縣。