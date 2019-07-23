強生沒上任就被拉下來？閣員提動議將首相任命交付表決

2019-07-23 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國外交國務大臣鄧肯（Alan Duncan）22日請辭，成為前外相強生可望在23日出任新首相之前，又一位請辭的內閣大臣。鄧肯揚言要在強生上任第一天就在國會提出動議，將強生的首相任命交付表決，但已遭到下院議長駁回。

強生預料將在23日成為英國保守黨黨魁，進而出任英國首相。在這前一天，鄧肯明確表示，他不願意為強生服務，並稱強生擔任外相的紀錄為「馬戲團表演」。

鄧肯向英國廣播公司表示，他試圖在24日提出動議，看強生能否在擔任首相之前，得到下議院的多數支持。但該項動議最後被下院議長貝爾考（John Bercow）否決。

若該議案允許國會議員於24日進行表決，可能會阻止梅伊向女王推薦強生是接替她位子的首要人選，並對強生在正式成為新首相前，造成重大打擊。

鄧肯堅稱，他的行為不是出於對強生的個人仇恨，而是擔心他會在未經縝密思考的情況下即採取行動，這一切都是如此地隨意和搖搖欲墜。

英國首相梅伊將於23日下台，國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）也證實，將與英國財務大臣韓蒙德（Philip Hammond）和司法大臣高克（David Gauke）一同辭去政府職務，預計還有更多大臣跟進。