京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29 聯合新聞網 綜合報導



日本京都動畫日前遭縱火，燃燒中的三層樓建物不斷冒出濃煙。（美聯社） 分享 facebook

日本動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」），在本月18日遭人縱火，嫌犯從一樓玄關闖入，潑灑大量汽油後點火，釀成34死35傷的悲劇。其中，倖存下來的員工在網路上發表這起事件的經過，他表示不到十秒鐘，如同墨水般黑的濃煙，不停從一樓往上竄，男子悲憤的說「我的夥伴已經回不來了，希望能給予嫌犯法律制裁。」

根據日本《產經新聞》報導，倖存的其中一位員工接受採訪，解釋案發時公司內的情形，男子表示公司一樓有十幾個人在書桌工作，自己與快30名的畫師們待在二樓，至於三樓是動畫師及導演的工作空間，平時的工作氣氛充滿著討論及聊天的歡樂聲。

「到了10點半左右，我和往常一樣在二樓作畫時」，男子突然聽到一樓傳來爭吵聲，接著是另名男子大聲怒吼「哇」，女同事尖叫聲四起，不久就聽到爆炸聲。不到十秒鐘，如同墨水般黑的濃煙，不停從一樓往上竄，一樓年輕的男同事大喊著「火災」，並往高樓層求救。

此時，女同事迅速按下警鈴，但在他們眼前的是被濃煙吞噬、伸手不見五指的空間，「再這麼下去我會死的」，男子衝到二樓陽台，不停與心中的聲音拉扯「如果跳下去會受重傷吧」，而炙熱的黑煙環繞著男子，已經跳下一樓逃生成功的同事鼓勵他「沒問題的，跳下來吧」，男子跳下一樓時，以腰部著地，救護人員依檢傷分類基準，將同事病情輕重分為不同的等級，嚴重的傷者先看，把握黃金救援時間。

「此時在現場的我，看到有人身上被火燃燒，也有人因跳樓扭傷腳不停呻吟著」，他解釋這與平常的防災演練是不同次元的事情，如果犯了一個錯誤，很可能就回天乏術了，他內心複雜的表示「我的夥伴已經回不來了，無法承受著太多的現實，為甚麼要做這種事的想法揮之不去」，只希望嫌犯能得到法律的制裁。

而此篇文章也被分享到《批踢踢實業坊》上，網友看了紛紛留言「訓練跟實際還是有差異的」、「十秒內跳樓不然一定死」、「說不定稍微多花個十幾秒的時間思考要怎麼逃，求生的機會就消失了」、「發生當下的位置已經決定好了生死」、「每看一次就難過一次」、「雖然知道瘋子是不可理解的，但還是會憤怒到底為什麼要縱火」。