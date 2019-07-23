失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



一艘失蹤長達51年的潛艇「智慧女神號」（La Miinerve），已在土倫（Toulon）附近的地中海海底被尋獲。法新社 分享 facebook

法國官員22日表示，一艘失蹤長達51年的潛艇「智慧女神號」（La Miinerve），已在土倫（Toulon）附近的地中海海底被尋獲。

英國衛報報導，「智慧女神號」在1968年1月17日進行軍事演習，未料上午7時05分突然消失，當時潛艇上有52名船員。潛艇失蹤後，法國海洋學家庫斯托（Jacques Cousteau）出動約20艘船、直升機、飛機甚至潛水船，但都一無所獲。過往也曾反覆搜索，但都未成功找到潛艇下落。

國防部長帕利（Florence Parly）發推文說，「這是一次成功、解脫、和技術上的壯舉。我想的是那些等待很久的家庭」。

在船員親屬的壓力下，法國國防部今年初下令使用最新的高科技設備，對地中海地區的潮汐和洋流進行繪製和模擬，並重新調查當年的數據，包括地震報告顯示，潛艇可能在墜入海底時爆炸。

這艘失蹤潛艇上載有52名船員。法新社 分享 facebook

法國一名海軍高層透露，最後，「智慧女神號」由美國海底探勘公司Ocean Infinity的搜索船在距土倫港45公里、2370公尺深的地方尋獲。土倫港是法國海軍基地的所在地。

智慧女神號失事的原因從未公諸於世。專家揣測失事的可能原因包括方向舵失靈、與另艘船艦相撞、魚雷或飛彈爆炸，或者氧氣供應系統故障等。