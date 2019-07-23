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川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29世界日報 編譯宋凌蘭／綜合報導

川普22日表示美國可在一周內打贏阿富汗戰爭，阿富汗十天內就會從地球消失，只是他不...
川普22日表示美國可在一周內打贏阿富汗戰爭，阿富汗十天內就會從地球消失，只是他不願意這樣做。圖為喀布爾7月1日發生爆炸，士兵趕赴爆炸現場。(美聯社)
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川普總統尋求巴基斯坦協助美國從阿富汗戰爭脫身時表示，如果他願屠殺千萬人並摧毀阿富汗，他一周內就能「打贏」這場戰爭。

川普22日在白宮會見巴國總理康恩 (Imran Khan)時說：「我可在一周內打贏這場戰爭，阿富汗十天內就會從地球消失。但我不想用這個方法，我不想殺死千萬人。」

川普希望巴基斯坦協助華府從這場漫長戰爭脫身，「我們在那裡19年了，不是當士兵，而是當警察」。

戰爭阿富汗川普爆炸巴基斯坦
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