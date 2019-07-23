印度登月太空船 成功發射

2019-07-23 00:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



印度第一艘登月太空船「月球飛船二號」廿二日從印度東南部海岸發射升空。（美聯社） 分享 facebook

印度第一艘登月太空船「月球飛船二號」，在當地時間廿二日下午兩點四十三分（台灣時間下午五點十三分），從印度東南部海岸薩迪什．達萬太空中心發射升空，將派出登陸器和探測車登陸月球，若一切順利，印度將成為全球第四個登月國家。

負責運載月球飛船二號升空的「同步軌道衛星運載火箭三號」點火升空，約在三分鐘後成功進入太空，又過三分鐘，月球飛船二號成功與火箭分離，往月球方向前進。

地面指揮中心的擴音器大聲播放著：「任務成功達成！」

印度總理莫迪在辦公室觀看月球飛船二號發射任務後發推文說：「這是印度輝煌歷史中必須銘記的特殊時刻，顯示印度科學家的實力和十三億印度人拓展科學新領域的決心，每個印度人今天都非常自豪。」

「月球飛船二號」包括軌道飛行器、月球登陸器和探測車，由同步軌道衛星運載火箭三號發射升空。搭載探測車的登陸器預計九月在月球南極附近登陸。如果成功，印度將成為繼美國、前蘇聯和中國大陸之後，全球第四個成功登月的國家。

「月球飛船二號」搭載名為普拉岡（Pragyan）的探測車，在月球南極附近未曾探測過的月球表面進行探測與分析。月球車將會在月球表面移動三百到四百公尺，並花費十四天進行不同的科學實驗，尋找水分跡象。