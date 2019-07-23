安倍修憲不死心 向在野黨示好

2019-07-23 00:06 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／綜合報導



日本參議院改選，自民黨未過修憲門檻，首相安倍晉三希望爭取在野黨的支持。（美聯社） 分享 facebook

日本首相安倍晉三在贏得參議院選舉勝利後，廿二日舉行記者會表示，在穩定的政治基礎上，得到了推進新令和時代國家建設的強而有力的信任。他說，對於修憲，「國民的判斷認為至少應進行討論，希望在野黨正面理解民意」。

日本廿一日舉行參議院半數席次改選，儘管安倍在國政選舉六連勝，自公聯合政權拿下參院過半席次，但自民黨席次倒退，修憲派總共拿下八十一席，不足提案修憲三分之二門檻的八十五席。

對於二○二○年實現修憲的目標，安倍表示「民意的審判」也認為至少應進行修憲討論，他將爭取跨越朝野黨派支持。安倍說，修憲沒有時程表，也不拘於自民黨版本，希望能更柔軟、有彈性的進行討論。

安倍再次重申不考慮四度連任自民黨黨魁，全心做完第三任，將在安定的政權基礎上，為推動幼兒教育免費、消費稅調漲等議題做好萬全景氣對策，並盡最大努力處理北韓問題、日俄和平條約談判以及應對不斷惡化的日韓關係。

除未能保住修憲的三分之二門檻，自民黨在改選中丟失秋田縣，恐影響美國陸基神盾系統的部署計畫。以反對陸基神盾系統為訴求首次當選的無黨籍議員寺田靜表示，絕對不允許部署於住宅區旁，將在國會全力阻止。

參議院每三年改選半數席次，改選參院席次變更為二四五席，自民黨握有一一三席，較改選前減少了九席，失去單獨過半地位；公明黨增為廿八席，在聯合政府內部發言力道或將增強。