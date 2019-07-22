阻無協議脫歐 英議員想出「王」牌

2019-07-22 23:57 聯合報 國際中心／綜合報導



有英國議員想請英女王出面，防止無協議脫歐發生。（美聯社資料照片） 分享 facebook

英國部分保守黨議員由於擔憂新任首相熱門人選強生會無協議脫歐，正評估敦請女王介入，為此國會可就是否該對女王提出「恭請聖訓」舉行投票。

中央社報導，若新任首相漠視國會投票，堅持要無協議脫歐，國會可能表決敦請女王動用國家元首權力，代表英國參加下次歐盟高峰會，請求延後脫歐期限。

國會懇請女王伊莉莎白二世參加歐盟峰會，將是她在位六十七年間所遭遇最不尋常的政治動作。不過，英國的君主立憲制有個不成文規定，即王室不參與實際政治，因此女王會不會出面是很大疑問。

部分保守黨國會議員對新首相呼聲最高人選、脫歐大將強生頗有疑慮，他可能漠視國會對無協議脫歐的否決投票、一意孤行，或者就算他承諾遵循國會決議，也可能故意和法國總統馬克宏鬧翻，促使馬克宏動用否決權，拒絕展延英國脫歐期限。

一名保守黨國會議員告訴英國廣播公司：「問題在於，若強生故意惹惱歐盟，以至於馬克宏登高一呼讓英國離開，那麼就算國會投票阻擋無協議脫歐，仍有可能發生。」

根據歐盟規定，只有政府首長或國家元首能代表成員國參加歐盟峰會，因此才有議員想請女王赴會。

儘管主張敦請女王出馬的議員強調，「恭請聖訓」是被認真檢視的解決方案，但一般認為這項很不尋常的做法主要目的是對首相施壓，而非讓女王親上火線與歐盟談判。