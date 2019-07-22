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英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國保守黨黨魁決選22日投票截止，結果將在23日揭曉，當選人24就任首相，前外相強生（Boris Johnson）料將勝出，負責帶領英國完成脫歐

財政大臣韓蒙德21日接受BBC訪問時說，如果強生當上首相，他就辭去財政大臣一職，因為他無法同意強生的脫歐策略。司法大臣高克先前也在星期日泰晤士報上撰文說，如果強生勝選，他就在本周辭職。

強生主張，不論英國與歐盟有沒有協議，英國都須在10月31日前脫歐。他的對手、現任外相杭特則主張，必要時會爭取再次將脫歐期限延後，以便跟歐盟談判新的脫歐協議。

強生最近在每日電訊報上撰文說，英國只要「找回使命感」，一定能在十月底前順利脫歐。強生寫道：「我們可以在10月31日準時脫歐，而且我們的確有能力這麼做，現在還需要堅決脫歐的精神和意志。」

兩名工黨籍前首相都對英國無協議脫歐的風險提出警告。布萊爾在泰晤士報撰文指出，無協議脫歐的結果，輕者「非常艱難」，重者「是個大災難」。他寫道：「沒有人確切知道無協議脫歐的後果，原因很簡單：沒有一個已開發國家會以這種方式，一夕之間退出對自己有利的優惠貿易協定。」

布萊爾在文章中說，就算英國真的跟歐盟談出新協議，強生也「不可能」接受，所以，英國最好舉辦第二次脫歐公投，才能徹底解決脫歐僵局。

另一名前首相布朗則將在倫敦發表演說，他將強調，無協議脫歐會把英國經濟「推下懸崖」。

英國首相梅伊無力解決脫歐僵局，不得不辭去保守黨黨魁一職。保守黨黨魁選舉經國會議員五輪初選，六月底確定由強生與侯俊偉一決高低。在一個月的競選活動後，由16萬名保守黨員以通訊投票方式，決定誰是下任黨魁。通訊投票於英國當地時間22日截止。

歷次民調都顯示強生在保守黨黨員間的支持度達六成，顯著領先杭特。強生若當上首相，除了脫歐問題，還將面臨英國油輪遭伊朗扣押的外交難題。

英國保守黨黨魁決選結果23日揭曉，前外相強生（右）料將勝出接任首相。（路透）
英國保守黨黨魁決選結果23日揭曉，前外相強生（右）料將勝出接任首相。（路透）
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脫歐英國強生
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