華郵取得密件 指大陸華為疑違規暗助北韓

2019-07-22 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



中國大陸科技巨擘華為遭捲入中美貿易戰，被美方列入黑名單。華盛頓郵報報導，根據該報取得的內部文件和消息人士說法，華為秘密協助北韓建立和維護商業無線網路。

從華為過去訂單、合約和公司全球營運圖表資料庫中的詳細表格看，華為和大陸國有企業熊貓國際資訊科技公司合作，在北韓展開各項計畫至少八年。這種安排，讓外界很難看出華為有參與這些計畫。

華為前員工認為該資訊符合公共利益，因此將其提供給華盛頓郵報。由於怕被報復，該名前員工選擇匿名發言。其他人也匿名分享另外兩份文件，希望公諸於世。

這些外洩文件引發疑問，意即華為在零件中使用美國科技，將這些設備賣到北韓是否違反美國出口管制規定。北韓因為發展核武和違反人權，受到大規模國際制裁。

美國商務部拒絕評論此事，該部官員從二○一六年起就在調查華為和北韓的聯繫，但從未公開將兩者連結，目前調查仍進行中。另外，美國司法部指控華為涉嫌銀行詐欺和違反美國對伊朗制裁，華為則辯稱無罪。

華為在一項聲明中表示，他們和北韓「不存在業務往來」。然而，發言人凱利拒絕回答細節問題，包括華為過去是否直接或間接在北韓開展業務。他沒有質疑洩漏文件的真實性，但也拒絕證實它們。

聲明指出，「華為完全致力於遵守所有我們有業務營運的國家和地區法律及規範，包括美國和歐盟所有出口管制和制裁法律和規範」。

熊貓國際的母公司大陸國有企業熊貓集團一名發言人拒絕發表評論。