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印度二試登月 科學家廟宇祈禱求心安

2019-07-22 17:40中央社 斯利哈里柯塔22日綜合外電報導

繼一週前因技術問題最後關頭取消發射任務，印度今天再度嘗試將太空船送上月球，以期成為全球第4個太空大國。為求任務順利，科學家們還在基地附近廟宇舉行祈禱儀式。

印度國家太空研究組織（ISRO）15日在倒數約56分時，因「技術問題」戲劇性取消「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）的發射任務。印度亟思成為繼俄羅斯、美國及中國後，第4個讓太空船降落在月球表面的國家。

今天的「月球飛船二號」二度發射任務預定在當地時間下午2時43分（台北時間約下午5時13分）展開。

位於印度南部島嶼斯利哈里柯塔（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）已可見印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）和約7000名達官顯要等待見證歷史一刻。現場還有一群學生揮舞旗幟。

ISRO昨天晚上正式進入倒數階段。即將搭載發射「月球飛船二號」、全印度功能最強大的同步軌道衛星運載火箭3號（GSLV Mk-III）據稱燃料供應正常。

ISRO主席席萬（K. Sivan）告訴印度報（TheHindu）：「現在絕無機會出現任何技術差錯。」

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