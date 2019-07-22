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自民黨丟秋田縣 影響陸基神盾系統部署

2019-07-22 12:56世界日報 記者蔡佩芳／東京21日電

自民黨丟失秋田，恐影響陸基神盾系統部署計劃。圖／世界日報提供
自民黨丟失秋田，恐影響陸基神盾系統部署計劃。圖／世界日報提供
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日本安倍政權在本次參議院改選中丟掉了秋田縣，很可能衝擊美國陸基神盾系統（Aegis Ashore）的部署計畫。以反對陸基神盾系統為訴求而首次當選的無黨籍新人寺田靜表示，絕對不允許在住宅地旁邊部署，將在國會發言，全力阻止。

共同社選前分析也指出，陸基神盾系統部署攸關美國的彈道飛彈防禦，美國大使館相關人士十分關注秋田的選情，擔憂「如果秋田選區反對部署的在野黨候選人當選，可能會導致部署延遲」。

秋田在這次選戰被自民黨列為指定激戰區，選前一日，日本首相安倍晉三、秋田出身的官房長官菅義偉罕見同台造勢，仍未能挽回頹勢。

自民黨在東北地區一直難以施展，東北地區是國民民主黨議員小澤一郎的大票倉，加上安倍政權推動跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），流失農業票。雖然秋田選區是上次參議院改選時，自民黨在東北唯一勝出的選區，這次又因為防衛省陸基神盾系統選址評估報告一再錯誤，失去當地民眾的信賴，在選戰中敗北。

防衛省為因應北韓彈道飛彈的威脅，擬添購兩套陸基神盾系統，去年7月選定部署在山口縣萩市與秋田縣秋田市。後來發生選址評估過程中弄錯比例尺、山陵高度等，安倍、防衛大臣岩屋毅為此多次公開道歉。

安倍勝選 南韓憂將追加經濟制裁

安倍領導的自民黨公民黨聯合政府順利確保國會過半席次，南韓媒體擔憂安倍政權很可能會對南韓提出下一階段的經濟制裁。

南韓朝鮮日報選前分析，自公聯合政權若取得壓倒性勝利，安倍將進一步強化對政局控制，很可能加強對南韓的經濟制裁，對南韓的其他弱點展開經濟報復。東京的政經人士也指出，自民黨支持者不僅支持對南韓的經濟制裁，還要求追加制裁，安倍勝選等於對韓出口管制強化措施得到國民的認可，可能會繼續強攻。

秋田南韓自民黨安倍晉三
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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