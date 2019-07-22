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後安倍時代 接班重洗牌

2019-07-22 12:52世界日報 記者蔡佩芳／東京21日電

安倍晉三贏得參院改選，南韓憂將追加經濟制裁。圖／聯合報系資料庫
安倍晉三贏得參院改選，南韓憂將追加經濟制裁。圖／聯合報系資料庫
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日本國會參議院改選後，首相安倍晉三傳出有意在9月臨時國會開議前推動內閣改組，是否為後安倍時代布局受到關注。這次的參院輔選過程中，也可感受到安倍接班人氣勢消長，出現新的局面。

日本自民黨前幹事長石破茂過去曾兩度挑戰安倍黨主席之位，黨內反對派角色讓他凝聚許多支持者和全國知名度，讓石破與安倍、自民黨厚生勞動部會長小泉進次郎並列輔選三天王。但在這次輔選過程中，石破茂的角色顯然被內閣官房長官菅義偉取代。

菅義偉拿著手板宣布新年號「令和」一幕，讓他從此被稱為「令和大叔」，人氣高漲。官房長官負責危機管理，鮮少離開東京，但菅義偉此次下鄉站台助講至少20場，在自民黨視為關鍵選區的秋田縣，更罕見出現菅義偉與安倍同台畫面。

石破茂在去年黨魁選打出漂亮一戰，給安倍相當大壓力，也因此被黨中央冷凍，內閣改組、黨內人事都輪不到石破派，或許是揣摩上意，石破收到的輔選請託大幅減少；菅義偉在安倍重新出任首相後一直是不動的官房長官，被形容為安倍「政壇上的妻子」，完全貫徹安倍意志。

另一個對比的是自民黨政調會長岸田文雄，岸田在上次黨魁選最後一刻放棄參戰，力挺安倍，被解讀其目標是爭取成為安倍欽點接班人。

安倍這次在岸田選區、廣島輔選時說出「令和是岸田的時代」也讓外界充滿聯想。黨內有人指出，岸田輔選演說能完整闡述安倍政權政績，堪稱是模範生的演講。

安倍日前在國會答詢時，否認有意四度連任黨主席，是否是肺腑之言，外界仍有疑慮。但各種跡象掩飾，安倍不論是否挑戰四連任，仍在布局安倍時期能繼續貫徹其意志。

自民黨內閣安倍晉三南韓
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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