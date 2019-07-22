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【重磅快評】日本選民的弦外之音，安倍聽懂了嗎？

2019-07-22 12:10聯合報 主筆室

日本參議院在昨日舉行改選，對安倍來說，一則以喜，一則以憂，喜的他所領導的自公執政聯盟在參議院獲得過半的席次，在參眾兩院皆過半的優勢下，安倍可謂是名副其實的政治強人；憂的是安倍最念茲在茲的修憲議題，卻以些微的差距惜敗，執政聯盟加上修憲派（日本維新會）只有157席，並沒有達到164席的三分之二修憲門檻。

從現實面來看，在自民黨一黨獨大及在野黨分崩離析之下，安倍早已取得相當大的執政優勢，也就是在自民黨大勝的預期心理下，讓日本選民對於上街投票顯得意興闌珊，形成這次大選的投票率不到五成，是戰後以來次低的一次選舉，在投票率偏低及缺乏有效動員的情況下，讓安倍與三分之二的修憲門檻失之交臂，真是成也安倍，敗也安倍。

從因然面來看，這次大選，對日本選民來說應該是最好的政治結果，從2012年安倍上台之後，日本選民讓安倍的執政聯盟接連在參眾兩院取得過半的優勢，就是希望維持能夠政治的穩定，以避免過去扭曲國會的現象再次出現，然而，日本選民讓安倍成為長期的政權，是希望安倍能夠有足夠的時間來振興日本的經濟，而並非要安倍以修憲來恢復往日大國的榮光，而這次安倍的執政聯盟席次過半，修憲派卻無法達到三分之二修憲門檻，正是這種心理下所產生的結果。

但從民主政治來看，這次日本參議院大選卻出現兩種弔詭的情況，首先是加稅竟然能夠勝選，安倍把這次參議院大選，當成是日本選民對十月即將調漲消費稅的信任投票，在民主國家，在選前加稅是執政黨避之唯恐不及的議題，而這次在日本，一個宣佈要加稅的政黨，竟然能在選舉當中獲得壓倒性的勝利，由此可見，日本選民支持安倍政權的強烈底氣。

其次是殘弱的在野黨角色，自從2012年民主黨下台之後，日本在野黨早已分崩離析，淪為多個小黨，無法對安倍的自民黨產生任何制衡作用，而2017年小池百合子成立希望之黨，也讓在野黨的分裂再次擴大，造成這次參議院大選中，最「大」在野黨立憲民主黨只有獲得17席的，由此可見，日本民主政治的過度失衡。

這次參議院改選，對振興日本經濟的安倍，是一場勝選，但對於要修改憲法的安倍，卻是一場挫敗，如何利用2020東奧重展日本經濟的大國榮光，似乎才是硬道理，日本選民的弦外之音，不知道安倍聽懂了嗎？

日本參議院改選結果，對安倍來說，一則以喜，一則以憂。路透資料照片
日本參議院改選結果，對安倍來說，一則以喜，一則以憂。路透資料照片
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