烏克蘭「諧星總統」又贏了！國會改選奪冠 權力更穩固

2019-07-22 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



烏克蘭21日舉行國會大選，出口民調顯示，新總統澤倫斯基所屬政黨「人民公僕黨」（Servant of the People Party）在政黨席次部分，得票率近44%，大幅領先其他政黨，將獲得最多席次，使澤倫斯基的權力更穩固。

不過，「人民公僕黨」可能無法單獨組成新政府，必須與其他政黨組成聯合政府，首選是由搖滾歌手瓦卡洽克（Svyatoslav Vakarchuk）所領導的「聲音黨」（Golos）。

英國廣播公司（BBC）報導，根據官方初步計票結果，親莫斯科的「反對平台-為了生活黨（Opposition Platform-For Life）得票率近12%，位居第二。前總統波洛申科所屬的「歐洲團結黨」得票率約9%，排名第三；前總理尤莉雅．泰莫森科領導的「祖國黨」得票率約8%，排名第四。

搖滾明星瓦卡洽克所領導的「聲音黨」亦拿下6.3%得票率，超過了進入國會所需的5%政黨得票率門檻，排名第五。第一波出口民調出爐後，澤倫斯基就表示，希望邀請「聲音黨」會談，商討在國會籌組執政聯盟的事宜。

澤倫斯基雖在今年4月贏得總統大選，但未能任命自己屬意的內閣，必須與效忠前總統波洛申科的內閣閣員和國會議員周旋，迫使他提前改選國會。他承諾將結束烏東戰事、實施激進改革，並解決猖獗的腐敗問題。澤倫斯基21日在基輔投票後，在投票所外向BBC記者說，這次選舉「可能比總統大選還重要」。

澤倫斯基需要烏克蘭國會的支持，勝利的政黨或聯盟將組成政府並提名總理。澤倫斯基表示，「總統、總理和國會必須共同努力，才能讓烏克蘭的生活幸福」。他說，關鍵問題是投資、民主和安全。

不過，21日的出口民調只顯示了各政黨的得票率，官方統計結果22日才會出爐。外界認為，這次國會選舉是澤倫斯基自4月獲選總統以來，再一次奪得勝利，為國會換血，並從波洛申科手中奪下權力。