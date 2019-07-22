驚！南韓籍貨船在新加波海峽遇海盜襲擊

相關新聞
日本動畫界的標竿：寫在京阿尼遭縱火事件後2019-07-22 10:29
日參院選舉結果五大重點一次看2019-07-22 09:27
英國喬治小王子6歲生日 最新「缺牙燦笑」照超萌2019-07-22 08:33
日本參院選 公開出櫃的同志當選議員2019-07-22 08:28
參院選執政黨丟了秋田 恐影響陸基神盾系統部署2019-07-22 07:41
安倍贏得參院改選 南韓憂將追加經濟制裁2019-07-22 07:04
「令和大叔」竄起…後安倍時代 接班重洗牌2019-07-22 00:59
日韓貿戰反成助力…弱勢在野黨 難制衡安倍2019-07-22 00:52
美國務卿與墨外長會面 商討移民及貿易問題2019-07-22 00:48
日參院改選 安倍恐難跨修憲門檻2019-07-22 00:39
日參院大選 安倍：選民選擇了政治安定2019-07-21 23:43
英財相：強森接首相 我走人2019-07-21 23:35
日大選 安倍陣營將勝出2019-07-21 23:35
安倍晉三率自民黨勝選 4連任黨魁話題再起2019-07-21 21:53
澳洲製飛機在瑞典墜機9死 63架同型機停飛2019-07-21 20:03
日本參院選情冷 安倍恐難保3分之2修憲席次2019-07-21 19:39
烏克蘭政治新人多 財團仍隱身幕後2019-07-21 19:10
俄禁反對派參選 引發反政府示威2019-07-21 19:09
以色列在位最久總理 內唐亞胡醜聞漸增2019-07-21 18:49
歐盟執委會首位女主席 「孩子比外套多」2019-07-21 18:17
巴基斯坦女自殺炸彈客襲擊醫院 至少9死30傷2019-07-21 17:55
彭博：日本再次一黨獨大 選民不在意2019-07-21 13:25
日本參院大選 呼籲投票海報盼吸引年輕人目光2019-07-21 13:25
日參院改選／修憲關鍵一戰 安倍狂催票2019-07-21 13:21
觸怒美國沒在怕？土耳其為何硬衝「S-400軍購案」2019-07-21 11:44
日本再度成為一黨獨大國！ 選民不在意2019-07-21 10:31
英司法大臣追隨梅伊 24日將請辭2019-07-21 08:56
「強生寶寶」升空！反脫歐民眾走上街頭 對強生說不2019-07-21 08:26
日本國會參院選舉展開投票 安倍領導執政聯盟可望過半2019-07-21 07:27
發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講2017-07-22 13:36
發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切2017-07-22 13:36
80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」2017-07-22 13:36
熱門文章
貿戰是第一步？美前外交官建議這樣對付中國威脅2019-07-21 14:29
川普對中經濟冷戰 陸資投資美國暴跌九成2019-07-21 22:38
「他們必須回他們的國家」美超商店員質疑客人公民身分2019-07-21 11:24
整個國家都被盜了！500萬人個資外洩2019-07-21 14:28
從老師到作家到Uber司機 一通電話改變他的命運2019-07-21 11:53
大陸釋善意 新華社稱陸企將開始加購美國農產品2019-07-21 19:35
今天開盤前 五件國際事不可不知2019-07-22 06:41
伊朗英國互相叫陣錄音曝光 「聽令，你們就安全」2019-07-21 23:49
英國喬治小王子6歲生日 最新「缺牙燦笑」照超萌2019-07-22 08:33
中美經貿復談前夕 中國再提11金融開放措施2019-07-21 16:13
英國陷入油輪危機 是美國安顧問波頓設的局？2019-07-21 16:01
日女高中生倡35歲單身要交「單身稅」 網嗆：獨身沒問題2019-07-21 21:51
安倍贏得參院改選 南韓憂將追加經濟制裁2019-07-22 07:04
獲利8000倍！他便宜購入NASA登月影片原檔 5400萬拍出2019-07-21 23:18
為什麼台股股息冠亞洲 外資仍在賣？2019-07-22 08:05
日本參院選情冷 安倍恐難保3分之2修憲席次2019-07-21 19:39
紐約進入高溫緊急狀態 38度熱浪襲美東6人喪命2019-07-21 23:38
ECB救經濟 要下兩帖猛藥2019-07-21 23:32
澳洲製飛機在瑞典墜機9死 63架同型機停飛2019-07-21 20:03
華郵：英美艦隊護航伊朗仍有能力劫持商船 還會再發生2019-07-21 10:46
熱死人！體感溫度飆破43度 美東熱浪已奪3命2019-07-21 11:19
伊朗扣英油輪 英坦承：護衛艦相距1小時來不及救援2019-07-22 00:41
美國恐中來真的！重啟當年讓蘇聯解體的「冷戰工具箱」2019-07-22 10:00
美眾院司委會主席稱 穆勒報告呈現川普犯罪證據2019-07-22 04:28
日參院大選 安倍：選民選擇了政治安定2019-07-21 23:43
不只歐洲燠熱 美半壁江山陷蒸籠2019-07-21 17:35
安倍晉三率自民黨勝選 4連任黨魁話題再起2019-07-21 21:53
歐盟執委會首位女主席 「孩子比外套多」2019-07-21 18:17
參院選執政黨丟了秋田 恐影響陸基神盾系統部署2019-07-22 07:41
「令和大叔」竄起…後安倍時代 接班重洗牌2019-07-22 00:59
華郵：英美艦隊護航 伊朗仍有能力劫船2019-07-21 13:25
路透：貿戰持續…中國把降息當最後手段2019-07-21 17:24
老兵轉職抗海盜 薪水順間翻5倍2019-07-21 13:11
彭博：日本再次一黨獨大 選民不在意2019-07-21 13:25
日本參院選 公開出櫃的同志當選議員2019-07-22 08:28
美景氣展望疲弱 降息有據2019-07-21 23:34
影／熱浪襲美國 麻州警局臉書貼文籲犯罪先等等2019-07-21 18:17
郵輪被扣押很失望 英籲遠離海峽2019-07-21 18:44
美1.5億人遭炙烤 至少6死2019-07-21 14:27
日參院改選 安倍恐難跨修憲門檻2019-07-22 00:39
留言