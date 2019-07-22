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驚！南韓籍貨船在新加波海峽遇海盜襲擊

2019-07-22 10:12聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

南韓CK Bluebell號貨船22日凌晨4時25分橫渡新加坡海峽時，遭到海盜襲擊。

據韓聯社報導，海盜用槍枝和其他武器攻擊船員，並搶走船上約1萬3000韓元的現金和船員財物，像是手機、衣服和鞋子等，約30分鐘後下船逃逸。

一名船員說，正常貨船的行駛速度約每小時27公里，而海盜乘坐的快艇速度超過每小時37公里。當時有七名海盜登上貨船，攻擊並搶走船員財物。

船員指出，該貨船當時正從巴西前往仁川，並在海盜攻擊後繼續航行。

南韓CK Bluebell號貨船。截自網路
南韓CK Bluebell號貨船。截自網路
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槍枝新加坡
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