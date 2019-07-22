日參院選舉結果五大重點一次看

2019-07-22 09:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本首相安倍晉三的執政聯盟在參院選舉贏得六連勝，但沒有達到推動修訂和平憲法公投所需的2/3多數。

這個結果一如預期，對日本市場變動不大。日股今天早盤追隨美股下跌，日經225指數下跌0.5%。

以下是這次選舉最值得關注的五大看點：

1. 消費稅將按計劃調升

安倍表示，此選舉結果顯示，他推動將消費稅由目前8%調升為10%的計畫，已獲得選民諒解。不過，NHK出口民調發現，仍有57%受訪者反對加稅。安倍宣稱，加稅勢在必行，目的是為降低教育和兒童照顧的成本。

圖一：日本消費稅將按計劃調升。路透 分享 facebook

2. 安倍做四任呼聲再起

執政的自民黨已調整規定，讓安倍能做到三任黨魁。自民黨幹事長二階俊博選後表示，民眾看來希望他再做一任。

安倍到11月就是日本在位最久的首相，據日經新聞報導，安倍表示沒想過目前任期在2021年屆滿後要留任。安倍內閣和黨內高層可能在9月改組，屆時可一窺自民黨的接班布局。

圖二：日本首相安倍晉三的執政聯盟在參院選舉贏得六連勝，黨內希望他再做第四任的呼聲又起。路透 分享 facebook

3. 修改和平憲法有困難

安倍並未掌握參院三分之二可以啟動修憲全民公投，但這並不表示，他會放棄在和平憲法中納入文字，明示自衛隊的合法性，只是要能達成此訴求並不容易。

圖三：安倍並未掌握參院三分之二可以啟動修憲全民公投。路透 分享 facebook

4. 安倍面臨的外交挑戰

選舉過後，安倍又可以專注於解決諸多外交問題。首先是日韓之間殖民時期的恩怨，迄無化解的跡象。美國國安顧問波頓本周訪日，安倍可能被迫讓自衛隊在確保荷莫茲海峽安全上扮演一定角色。安倍昨天表示，他希望先檢視美國計畫的內容。

圖四：日韓之間殖民時期的恩怨，迄無化解的跡象，南韓反安倍情緒高漲。路透 分享 facebook

5. 國會生態更多元

這次參院選舉女性參選的比率多達28%，創下歷史新高。已知有18位女性在選區的部分當選，也是參院歷來最多。以多元參政為訴求的新政黨令和新選組有兩位候選人當選，其中一位是患有漸凍人症的身障患者。