參院選執政黨丟了秋田 恐影響陸基神盾系統部署

2019-07-22 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本安倍政權在本次參議院改選中丟掉了秋田縣，很可能衝擊美國陸基神盾系統（Aegis Ashore）的部署計畫。以反對陸基神盾系統為訴求而首次當選的無黨籍新人寺田靜表示，絕對不允許在住宅地旁邊部署，將在國會發言，全力阻止。

共同社選前分析也指出，陸基神盾系統部署攸關美國的彈道飛彈防禦，美國大使館相關人士十分關注秋田的選情，擔憂「如果秋田選區反對部署的在野黨候選人當選，可能會導致部署延遲」。

秋田在這次選戰被自民黨列為指定激戰區，選前一日，日本首相安倍晉三、秋田出身的官房長官菅義偉罕見同台造勢，仍未能挽回頹勢。

自民黨在東北地區一直難以施展，東北地區是國民民主黨議員小澤一郎的大票倉，加上安倍政權推動跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），流失農業票。雖然秋田選區是上次參議院改選時，自民黨在東北唯一勝出的選區，這次又因為防衛省陸基神盾系統選址評估報告一再錯誤，失去當地民眾的信賴，在選戰中敗北。

防衛省為因應北韓彈道飛彈的威脅，擬添購兩套陸基神盾系統，去年7月選定部署在山口縣萩市與秋田縣秋田市。後來發生選址評估過程中弄錯比例尺、山陵高度等，安倍、防衛大臣岩屋毅為此多次公開道歉。