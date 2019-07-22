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政院小編治國！報喜不報憂 誇張膚淺又失焦

安倍贏得參院改選 南韓憂將追加經濟制裁

2019-07-22 07:04聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本參議院22日進行半數席位改選，安倍領導的自民黨公民黨聯合政府順利確保國會過半席次，但朝野支持修憲派總數未能跨過提案修憲的三分之二門檻。南韓媒體擔憂安倍政權很可能會對南韓提出下一階段的經濟制裁。

美、中、韓等相關各國政府關注日本參院選舉，認為選舉結果可能左右安倍政府的政策。

南韓朝鮮日報選前分析，自公聯合政權若取得壓倒性勝利，安倍將進一步強化對政局控制，很可能加強對南韓的經濟制裁，對南韓的其他弱點展開經濟報復。東京的政經人士也指出，自民黨支持者不僅支持對南韓的經濟制裁，還要求追加制裁，安倍勝選等於對韓出口管制強化措施得到國民的認可，可能會繼續強攻。韓聯社也有相同的觀點。

NHK指出，雖然南韓政府尚未做出正式反應，但對日本追加制裁有強烈的警戒感。文政權顧慮到日韓對立長期化，正加快執行各種對策，希望將對韓企業的影響降到最低。將趁美國國安顧問波頓（John Bolton）訪問日韓、世界貿易組織會議時，加強對國際社會的遊說。

但另一方面，共同社指出，南韓方面也有分析，安倍政府採取強硬立場的目的之一是為了向其基本盤、國內保守人群展現態度。韓方期待安倍在選舉中獲勝後，改變對策，「或許會出現對韓國採取冷靜應對的餘地。」

南韓

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