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伊朗英國互相叫陣錄音曝光 「聽令，你們就安全」

2019-07-21 23:49聯合報 記者李京倫╱即時報導

一段曝光的錄音顯示，在伊朗19日扣押英國油輪「史丹納帝國號」前，英國海軍護衛艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）曾與數艘伊朗武裝船透過無線電互相叫陣。不過，英國政府坦承，當伊朗人員登上油輪時，蒙特羅斯號距離太遠，必須再開一小時才能趕到，來不及救援。

BBC報導，在錄音中，伊朗船隻人員對蒙特羅斯號人員說，為了安全起見，打算檢查史丹納帝國號。

在錄音的另一部分，伊朗船隻人員要求史丹納帝國號改變路線，伊朗人員說：「如果你們服從命令，就會安全。」

在那之後，可以聽到蒙特羅斯號對油輪船員說：「我們是英國軍艦，我們是英國軍艦，我們重申，由於你們是在通過公認的公海海峽，根據國際法，你們的通行不得受到妨礙、阻礙、阻止和阻撓。」

蒙特羅斯號接著要求伊朗船隻人員保證，不會「違反國際法」登上油輪。

這段錄音由總部位於倫敦的海上安全風險管理公司「全球德萊艾德」（Dryad Global）取得。

英國國防大臣佩妮．摩丹特承認，當伊朗革命衛隊人員登上史丹納帝國號時，蒙特羅斯號還要再開一小時才能趕到，遠水救不了近火。

另外，伊朗革命衛隊20日公布影片，展示武裝人員扣押史丹納帝國號的過程。影片顯示，史丹納帝國號在荷姆茲海峽被四艘快艇和一架直升機包圍，多名蒙面武裝人員從直升機垂降至油輪甲板上。路透報導，兩周前英國皇家海軍也用同樣方式，扣押英屬直布羅陀海岸的一艘伊朗油輪。

伊朗革命衛隊發言人夏里夫說，儘管英國軍艦抵抗、干涉並持續護航，伊朗仍在荷姆茲海峽扣押史丹納帝國號。影片中並無英國軍艦出現。

華盛頓郵報指出，此事件證明，即使有英國和美國軍艦護航，伊朗仍有能力劫持通過荷姆茲海峽的商船，因此扣船事件很可能還會發生。

伊朗革命衛隊20日公布的影片顯示，多名蒙面武裝人員從直升機垂降至英國油輪甲板上。...
伊朗革命衛隊20日公布的影片顯示，多名蒙面武裝人員從直升機垂降至英國油輪甲板上。（法新社）
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伊朗英國國軍

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