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日韓貿戰反成助力…弱勢在野黨 難制衡安倍

2019-07-22 00:52聯合報 東京記者蔡佩芳／廿一日電

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日本自民黨聯合政府在國會參議院選舉再度取得過半席次，讓安倍二○一二年回鍋擔任首相後的不敗神話，戰績再添一樁。弱勢在野黨雖然勉強整合，但難制衡安倍；近日發生的日韓之爭反成另一股助力，助安倍訴求內部團結。

六月初日本金融廳一份報告推算，若退休人生卅年，至少需自備兩千萬日圓養老資金，在日本引起一陣恐慌。在野黨緊抓民生議題，批判安倍經濟學成效不如預期，呼籲年金制度改革、反對調漲消費稅。但選戰進入倒數階段，立憲民主黨幹部在造勢場私下感嘆，年金問題沒有如他們期待掀起民意重視。

前民主黨籍議員、現任教早稻田大學的中林美惠子分析，反對陣營有不同的黨派，無法團結統一戰線，意味著他們很難贏得選舉，因為民眾對此觀感不佳。

這次參院選舉中，立憲民主黨拉開與國民民主黨實力差距，作為最大在野黨的態勢已很明確。立民黨幹事長福山哲郎在NHK節目中也展現最大在野黨企圖心，表示將展現領導力領導在野黨；但國民黨內對立民黨強勢的主導一直存在反彈聲音，「在野共鬥」還能維持多久是個問號。

二○○九年民主黨曾在眾院大選擊敗自民黨拿下執政權，引發外界對兩黨制可能在日本生根的期待 。但二○一一年發生東日本大地震、海嘯和核災，民主黨政府被認為處置失當，支持度重挫。

二○一二年民主黨眾院選舉敗選，交出執政權後，日本在野陣營從此一蹶不振，不斷上演失利裂解重組戲碼，在野陣營各黨名稱一改再改，安倍站台助講時，也多次公開取笑對手一直換黨名，害他記不清楚講錯。

安倍提出提振經濟、提高生育率和增加婦女就業與參政率等目標，成效有限。他本人和內閣醜聞、失言不斷，但四分五裂的在野黨未曾占到便宜。現任自民黨參議員青山繁晴說，即使喊加稅，自民黨選情還是很好，「這一點也不健康」。

一名在野黨眾議員說低迷的投票率，反映民眾對政治失去關注，選民或許不喜歡安倍，但是沒有其他選擇。

民主黨自民黨安倍晉三投票率

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