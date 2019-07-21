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澳洲製飛機在瑞典墜機9死 63架同型機停飛

2019-07-21 20:03聯合報 記者羅方妤╱即時報導

瑞典西北部14日下午發生一起空難，一架載有跳傘遊客、型號為GippsAero GA8 Airvan的小型觀光飛機，從瑞典烏米亞市(Umea)起飛後不久，便墜毀在北部一座島嶼，機上9人全數喪命。

英國衛報報導，在澳洲，63架同型飛機自瑞典事故後停飛。

澳洲民航安全局（CASA）在14日瑞典墜機事故後暫停GippsAero GA8運行。GA8飛機是由澳洲GippsAero公司製造，該公司總部位於澳洲東南部維多利亞省（Victoria）拉特羅布谷（Latrobe Valley）。

澳洲民航安全局一項聲明表示，在瑞典和歐洲當局調查結果出爐前，已停飛該型飛機。

GippsAero公司從20日半夜暫停營運至下月3日，共計15天。這將影響在澳洲國內外已註冊的GA8飛機營運。全球228架GA8飛機中，有63架在澳洲註冊。

GA8是單引擎高翼飛機，搭載固定式三輪起落架。GA8飛機在澳洲營運範圍很廣，包括包機、空中作業和跳傘。

一位發言人說：「澳洲民航安全局已致信所有澳洲GA8飛機營運商，告知他們暫時停飛GA8飛機，並提醒他們有義務遵守當局頒布的GA8飛機適航性指令，另外也致信所有營運GA8飛機的各國民航局，通知他們澳洲民航安全局已暫停這些飛機營運15日。」

澳洲民航安全局表示，當局正和瑞典及歐洲航空安全局密切合作（EASA），調查事故原因。

GippsAero公司表示，為了應對澳洲當局停飛GA8飛機，歐洲航空安全局已對歐洲GA8飛機所有者和營運商頒布緊急適航性指令，只有機上不載客的「運渡飛航」狀況下可以飛行。

澳洲民航安全局也派出一名飛機工程師到瑞典，調查事故情況和收集安全性資訊，也表示GippsAero公司持有當局發放的GA8飛機生產許可證，並定期接受監督和安全性檢查。

該型飛機在2000年由澳洲民航安全局認證，用於一般運行，包括跳傘。

澳洲GippsAero公司GA8飛機14日在瑞典發生墜機事故，機上9人均喪生，澳...
澳洲GippsAero公司GA8飛機14日在瑞典發生墜機事故，機上9人均喪生，澳洲民航安全局下令該型號63架飛機停飛。（路透）
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澳洲瑞典跳傘
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