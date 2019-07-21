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日本參院選情冷 安倍恐難保2/3修憲席次

2019-07-21 19:39聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本參議院半數席次改選投票在日本時間晚間8時(台北時間7時)結束，今年選情冷颼颼，投票率可能跌破五成。根據各媒體出口民調顯示，安倍政權穩拿參議院過半席次操勝券，但能不能力保國會提案修憲的三分之二門檻並不樂觀。投票結果可能跨過0時，隔天才會知道。

根據日本總務省統計，今年共1706萬2771人提前投票，達投票權人16%創史上新高；但至傍晚6時為止，全國投票率僅27.3%，比3年前上次改選同時間投票率低了5.19個百分點。六年前參議院改選投票率52.61%、3年前54.7%，這次可能跌破五成。投票率對選舉結果的影響也成為關注重點。

根據各媒體出口民調，NHK評估自民黨可望拿到55至63席、公明黨12至14席、日本維新之會8至11席、立憲民主黨16至22席、國民民主黨5至7席、共產黨5至8席、社民黨最多1席，自公政權席次在67至77席間，超越半數門檻63席；自公政權與支持修憲的日本維新會相加有機會越過修憲門檻的85席。

但另一方面，東京電視台、TBS電視台、富士電視台、日本電視台的出口民調都顯示安倍政權未能保住2/3席次。

日本電視台預測，自民黨59席、公明黨14席、日本維新之會10席、立憲民主黨18、國民民主黨5席、共產黨7席、社民黨1席；TBS預測自民黨58席、公明黨14席、日本維新之會9席、立憲民主黨19席、國民民主黨5席、共產黨8席、社民黨1席；東京電視台預測自民黨57席、公明黨13席、日本維新之會9席、立憲民主20黨、國民民主5黨、共產黨8席、社民黨1席；富士電視台預測自民黨57席、公明黨13席、日本維新之會9席、立憲民主黨20席、國民民主黨5席、共產黨8席。

NHK出口民調顯示安倍政權為首的支持修憲勢力有機會保住2/3修憲門檻，但其他媒體...
NHK出口民調顯示安倍政權為首的支持修憲勢力有機會保住2/3修憲門檻，但其他媒體的出口民調都顯示並不樂觀。記者蔡佩芳／翻攝
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