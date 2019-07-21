以色列在位最久總理 納坦雅胡醜聞漸增

2019-07-21 18:49 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



以色列總理納坦雅胡已經成為在位最久的領導人，超過13年的時間，帶領捍衛國家安全、提振經濟，更重要的是邊緣化巴勒斯坦。儘管納坦雅胡長年受到支持，但他近年被指控貪腐，並把個人利益凌駕國家利益，這些都將成為他能否贏得9月17日大選的挑戰。

在位超過13年

《以色列時報》報導，至20日，現年69歲的納坦雅胡擔任以色列總理已經4876天，超過13年之久。長年支持他的以色列選民認可他把一個蕞爾小國做有效管理，在中東地區突破外交困境，又能讓經濟明顯成長。

但是反對者卻指責，他長年讓以色列控管巴勒斯坦的領土、人民，尤其是宣布把首都遷到耶路薩冷的決定，更引發國際譁然，然而上述舉措卻一直獲得美國政府的支持。此外，他在以色列社會製造分裂，以污衊少數民族方式贏得選舉，阻礙進步、人權活動，鼓勵極右派政治勢力崛起。

納坦雅胡向來發言強硬，尤其在外交政策上，但在使用武力方面表現得相對溫和。在過去一年裡，他一直試圖緩解強硬派選民呼籲，不升高以色列與鄰國的緊張關係。近期針對納坦雅胡的貪污指控持續增加，目前他已經面臨三起貪腐案準備起訴。

不會輕易下台

其中之一是，納坦雅胡收受富豪的雪茄、香檳等禮物。另一個案件，納坦雅胡被指控與媒體勾結，要求刊登對自己有利的報導。第三起案件是他向以色列電信商Bezeq提供獎勵，以換取有利的新聞報導。以色列司法部已經建議起訴納坦雅胡，對此他當然否認以上所有指控，並聲稱這是政敵精心策劃陰謀。

耶路撒冷希伯來大學政治學教授拉哈特接受《衛報》訪問時表示，納坦雅胡讓很多選民相信他是不可替代的。所屬政黨內的支持度，他仍持續領先，更擅於讓政敵被踢出權力範圍。就算未來可能遭起訴，以色列也很少有人相信，納坦雅胡會想要自請下台。如果真被起訴，他會強力奮戰到底，一直到被定罪，他才會真的下台。

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