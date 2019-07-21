歐盟執委會首位女主席 「孩子比外套多」

2019-07-21 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



歐洲議會16日晚間表決通過，同意時任德國國防部長烏蘇拉．范德賴恩出任歐盟行政機關執委會新任主席，使范德賴恩成為歐盟執委會首位女主席。

范德賴恩現年六十歲，育有七個孩子，畢業於倫敦政治經濟學院，後來拿到醫學博士學位，自德國總理梅克爾2005年上台以來即為其內閣成員，歷任家庭事務部長及勞動部長，2013年成為德國首位女性國防部長，本月17日辭職。

范德賴恩在人生路上一直表現傑出，難免遭嫉恨。她偏好獨力執行任務，不喜團隊合作，綽號「獨行俠」。外界一度認為她是梅克爾的有力接班人，但她在國防部長任內，國內支持率下挫，最近德國周日畫報的民調顯示，范德賴恩在梅克爾內閣「最不受歡迎閣員」之中排名第二。不過，范德賴恩英、法語流利，在歐洲其他國家結交不少朋友，特別是法國總統馬克宏。本月2日，她意外獲歐洲理事會提名為歐盟執委會主席，人生開了另一扇窗。

范德賴恩1958年10月8日生於比利時布魯塞爾，父親阿爾布雷希特當時是歐洲共同體委員會（歐盟執委會前身）高級官員，范德賴恩童年都在比利時度過，直到13歲才舉家搬回德國。阿爾布雷希特後來當上基督教民主黨籍德國下薩克森邦邦長，范德賴恩遭左派極端分子「鎖定」，所以青少年晚期都在警方保護下度過。

極端分子的威脅日益嚴重，范德賴恩不得不搬到倫敦，住在伯伯的公寓裡，化名「蘿絲．拉德森」，身旁總有一組保鑣護衛。這種情況一直持續到20幾歲。

范德賴恩成績優異，先讀經濟，後來轉攻醫學，畢業後到婦女診所擔任助理醫師。她先生是醫學教授，1992年拿到美國加州史丹福大學獎學金，所以她一度中止職業生涯，到加州當家庭主婦。

范德賴恩32歲時加入基民黨，並順利當選下薩克森邦議員，2009年首次當選德國聯邦眾議院議員。她在男性主導、立場向來保守的基民黨裡，始終是邊緣人，直到梅克爾上台後才平步青雲。

在家庭事務部長任內，她改革育嬰假制度，鼓勵為人父者花時間照顧孩子，並加強托兒服務，有效拉抬了原本處於歷史低點的德國出生率。

2013年，范德賴恩下了罕見的政治賭注，推動女性在企業董事會裡要有固定比率的名額，與黨內高層唱反調。

為范德賴恩作傳的戈法特說：「她一直被小看為只是個女人，但她在整個政治生涯中一直擊敗男人。如果她成為史上首位女性歐盟執委會主席，她一定會很自豪，但不是因為打破性別藩籬，而是因為她終於有足夠的權力解決真正的問題。」

國防部長素來是德國內閣中最吃力不討好的職位之一。由於二戰陰影、國內輿論普遍反戰，要讓以軍備落後出名的「聯邦國防軍」升級，可謂棘手難題。然而，范德賴恩任內卻有辦法讓聯邦國防軍原本不斷縮減的兵力谷底反彈，並主導了冷戰後首次德軍擴編。不只處理國內議題極具手腕，范德賴恩對外還要面對來自北約及「盟友」美國總統川普的戰略任務及軍備要求。種種壓力之下，范德賴恩依然做得有聲有色。

范德賴恩目前捲入國防部財政醜聞，其副手被質疑高價聘僱外部顧問，范德賴恩本人也因涉及利益裙帶關係、管理不當而接受調查。日前德國空軍颱風式戰鬥機空中相撞，飛官一死一傷的負面新聞，也讓范德賴恩遭受愈來愈大的輿論壓力。