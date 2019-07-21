親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

歐盟執委會首位女主席 「孩子比外套多」

2019-07-21 18:17聯合報 記者李京倫╱即時報導

歐洲議會16日晚間表決通過，同意時任德國國防部長烏蘇拉．范德賴恩出任歐盟行政機關執委會新任主席，使范德賴恩成為歐盟執委會首位女主席。

范德賴恩現年六十歲，育有七個孩子，畢業於倫敦政治經濟學院，後來拿到醫學博士學位，自德國總理梅克爾2005年上台以來即為其內閣成員，歷任家庭事務部長及勞動部長，2013年成為德國首位女性國防部長，本月17日辭職。

范德賴恩在人生路上一直表現傑出，難免遭嫉恨。她偏好獨力執行任務，不喜團隊合作，綽號「獨行俠」。外界一度認為她是梅克爾的有力接班人，但她在國防部長任內，國內支持率下挫，最近德國周日畫報的民調顯示，范德賴恩在梅克爾內閣「最不受歡迎閣員」之中排名第二。不過，范德賴恩英、法語流利，在歐洲其他國家結交不少朋友，特別是法國總統馬克宏。本月2日，她意外獲歐洲理事會提名為歐盟執委會主席，人生開了另一扇窗。

范德賴恩1958年10月8日生於比利時布魯塞爾，父親阿爾布雷希特當時是歐洲共同體委員會（歐盟執委會前身）高級官員，范德賴恩童年都在比利時度過，直到13歲才舉家搬回德國。阿爾布雷希特後來當上基督教民主黨籍德國下薩克森邦邦長，范德賴恩遭左派極端分子「鎖定」，所以青少年晚期都在警方保護下度過。

極端分子的威脅日益嚴重，范德賴恩不得不搬到倫敦，住在伯伯的公寓裡，化名「蘿絲．拉德森」，身旁總有一組保鑣護衛。這種情況一直持續到20幾歲。

范德賴恩成績優異，先讀經濟，後來轉攻醫學，畢業後到婦女診所擔任助理醫師。她先生是醫學教授，1992年拿到美國加州史丹福大學獎學金，所以她一度中止職業生涯，到加州當家庭主婦。

范德賴恩32歲時加入基民黨，並順利當選下薩克森邦議員，2009年首次當選德國聯邦眾議院議員。她在男性主導、立場向來保守的基民黨裡，始終是邊緣人，直到梅克爾上台後才平步青雲。

在家庭事務部長任內，她改革育嬰假制度，鼓勵為人父者花時間照顧孩子，並加強托兒服務，有效拉抬了原本處於歷史低點的德國出生率。

2013年，范德賴恩下了罕見的政治賭注，推動女性在企業董事會裡要有固定比率的名額，與黨內高層唱反調。

為范德賴恩作傳的戈法特說：「她一直被小看為只是個女人，但她在整個政治生涯中一直擊敗男人。如果她成為史上首位女性歐盟執委會主席，她一定會很自豪，但不是因為打破性別藩籬，而是因為她終於有足夠的權力解決真正的問題。」

國防部長素來是德國內閣中最吃力不討好的職位之一。由於二戰陰影、國內輿論普遍反戰，要讓以軍備落後出名的「聯邦國防軍」升級，可謂棘手難題。然而，范德賴恩任內卻有辦法讓聯邦國防軍原本不斷縮減的兵力谷底反彈，並主導了冷戰後首次德軍擴編。不只處理國內議題極具手腕，范德賴恩對外還要面對來自北約及「盟友」美國總統川普的戰略任務及軍備要求。種種壓力之下，范德賴恩依然做得有聲有色。

范德賴恩目前捲入國防部財政醜聞，其副手被質疑高價聘僱外部顧問，范德賴恩本人也因涉及利益裙帶關係、管理不當而接受調查。日前德國空軍颱風式戰鬥機空中相撞，飛官一死一傷的負面新聞，也讓范德賴恩遭受愈來愈大的輿論壓力。

范德賴恩的傳記作者接受BBC廣播4台「人物」節目採訪時說，范德賴恩不喜歡購物，還跟女兒借衣服穿，據說她是德國政壇唯一一個孩子比外套多的人。

歐盟執委會首位女主席范德賴恩。路透
歐盟執委會首位女主席范德賴恩。路透
分享

德國歐盟國防部
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

巴基斯坦女自殺炸彈客襲擊醫院 至少9死30傷

2019-07-21 17:55

烏克蘭政治新人多 財團仍隱身幕後

2019-07-21 19:10

俄禁反對派參選 引發反政府示威

2019-07-21 19:09

以色列在位最久總理 納坦雅胡醜聞漸增

2019-07-21 18:49

有毒自來水是假新聞 巴黎標準嚴謹

2019-07-21 17:29

彭博：日本再次一黨獨大 選民不在意

2019-07-21 13:25

日本參院大選 呼籲投票海報盼吸引年輕人目光

2019-07-21 13:25

日參院改選／修憲關鍵一戰 安倍狂催票

2019-07-21 13:21

觸怒美國沒在怕？土耳其為何硬衝「S-400軍購案」

2019-07-21 11:44

日本再度成為一黨獨大國！ 選民不在意

2019-07-21 10:31

英司法大臣追隨梅伊 24日將請辭

2019-07-21 08:56

「強生寶寶」升空！反脫歐民眾走上街頭 對強生說不

2019-07-21 08:26

日本國會參院選舉展開投票 安倍領導執政聯盟可望過半

2019-07-21 07:27

星期人物／范德賴恩 7個小孩的媽 執掌歐盟

2019-07-21 00:08

俄國萬人上街 要求地方選舉公平自由

2019-07-20 21:08

插翅也難逃 矮子古茲曼關進美惡魔島超級監獄

2019-07-20 18:44

英新首相將揭曉 歐盟不排除延後脫歐期限

2019-07-20 18:38

影／俄軍校生首跳傘 驚聲尖叫中被教官強扔下機

2019-07-20 16:46

憂被列洗錢黑名單 巴基斯坦關閉邊境恐怖組織營地

2019-07-20 16:14

英前外相強森遇內訌難題

2019-07-20 02:43

日國會選舉 執政黨勝算大

2019-07-20 02:43

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

這個原因讓伊朗吃定英國不會動武 大膽扣船

2019-07-20 21:13

被媽媽狠批死肥豬 日女狠甩42公斤成健美冠軍

2019-07-21 08:51

日本再度成為一黨獨大國！ 選民不在意

2019-07-21 10:31

豪門夢碎！俄選美皇后被馬國前元首休妻 兒無王位繼承權

2019-07-21 00:56

「他們必須回他們的國家」美超商店員質疑客人公民身分

2019-07-21 11:24

整個國家都被盜了！500萬人個資外洩

2019-07-21 14:28

不可能的任務！飛機準備起飛 男子偷爬飛機翼

2019-07-21 09:18

貿戰是第一步？美前外交官建議這樣對付中國威脅

2019-07-21 14:29

從老師到作家到Uber司機 一通電話改變他的命運

2019-07-21 11:53

阿波羅11號登月成功 蔣介石祝詞長留月球

2019-07-21 05:18

號召「火影跑」闖美軍51區找外星人！百萬人響應...發起人：FBI要找我了

2019-07-20 21:35

美股重量級財報周 5大看點

2019-07-21 00:38

影片曝光！伊朗扣押英國油輪 蒙面武裝人員垂降登船

2019-07-21 08:34

美伊會否開戰？ 美情報官員這麼說…

2019-07-21 00:03

降息箭在弦上 聯準會官員嚴防市場誤判

2019-07-21 06:58

華郵：英美艦隊護航伊朗仍有能力劫持商船 還會再發生

2019-07-21 10:46

波灣風雲緊…伊朗扣英油輪 川普痛斥「麻煩」

2019-07-21 01:54

伊朗要的，歐盟給不了 核協議岌岌可危

2019-07-21 00:21

愛上漢莎空姐 塞爾維亞痴情男謊報炸彈阻飛

2019-07-21 04:15

熱死人！體感溫度飆破43度 美東熱浪已奪3命

2019-07-21 11:19

英國陷入油輪危機 是美國安顧問波頓設的局？

2019-07-21 16:01

「強生寶寶」升空！反脫歐民眾走上街頭 對強生說不

2019-07-21 08:26

50年前阿波羅11號登陸月球 蔣介石曾發賀電

2019-07-20 23:25

銀行富豪財管業務…流失中

2019-07-21 00:37

埃及護士扮醫生做割包皮手術 1個月大男嬰被迫切陰莖保命

2019-07-21 09:16

波灣情勢緊張 「摩擦不斷 就怕擦槍走火」

2019-07-21 00:13

伊朗扣押英油輪 油價應聲漲

2019-07-20 23:11

星期人物／范德賴恩 7個小孩的媽 執掌歐盟

2019-07-21 00:08

中美經貿復談前夕 中國再提11金融開放措施

2019-07-21 16:13

英外相韓特：英國希望與伊朗緩和緊張

2019-07-21 02:42

全球共享辦公室巨頭WeWork 憑什麼讓大企業找上它？

2019-07-21 09:27

俄國萬人上街 要求地方選舉公平自由

2019-07-20 21:08

熱浪襲美 影響三分之一人口

2019-07-20 23:11

歐盟執委會首位女主席 「孩子比外套多」

2019-07-21 18:17

威嚇伊朗 美將派軍進駐沙國 重返中東

2019-07-21 00:14

日本國會參院選舉展開投票 安倍領導執政聯盟可望過半

2019-07-21 07:27

美1.5億人遭炙烤 至少6死

2019-07-21 14:27

極端氣候 玉米交易員頭痛

2019-07-21 00:35

登月50週年 美義俄太空人升空飛往國際太空站

2019-07-21 05:31

華郵：英美艦隊護航 伊朗仍有能力劫船

2019-07-21 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top