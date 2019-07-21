巴基斯坦女自殺炸彈客襲擊醫院 至少9死30傷

2019-07-21 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



美聯社報導，巴基斯坦激進民兵21日先在街頭開槍攻擊警方，再趁警方將傷者送醫時派出一名女性自殺炸彈客襲擊醫院，共造成9死30傷。巴基斯坦神學士組織宣稱他們發動這次攻擊。

巴基斯坦西北部普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）德拉伊斯邁坎（Dera Ismail Khan）高階警官可汗表示，槍手騎著摩托車在住宅區朝警方開火，造成2人死亡。接著，一名炸彈客在醫院入口引爆炸彈，造成另外4名員警和3名前往探病的平民喪生，另有8名員警受傷，許多傷者傷勢沉重。

當地鑑識專家烏拉表示，這名女性炸彈客引爆了7公斤裝有釘子和滾珠軸承的爆裂物。

一名醫院職員表示，這起爆炸破壞急診室，迫使其關閉。傷者已送往軍方醫院救治。因為害怕遭報復，這名職員不願透露他的姓名。

巴基斯坦神學士組織宣稱發動這次攻擊，但沒有承認那名炸彈客是女性。該團體在過去20年發動多次攻擊，但炸彈客幾乎都是男性。