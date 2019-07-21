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有毒自來水是假新聞 巴黎標準嚴謹

2019-07-21 17:29台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

針對日前法國媒體引述放射性環境組織ACRO的報告，質疑巴黎地區高達600多萬人正飲用著受氚污染的自來水，該市保證說，自來水檢測未超標，目前的氚含量極低，而且該國氚含量標準值本身已比世界衛生組織的標準更嚴苛，媒體的指控是一則假新聞，盼該區人民能放心飲用自來水。

法媒：氚含量超標

根據《歐洲新聞網》報導，日前法國各家媒體陸續報導，從放射性環境觀察組織ACRO本週發布的報告能看出，巴黎地區、盧瓦爾河以及維埃納區，總計600多萬人正在不知情的情況下，飲用著受氚污染的自來水，這項消息很快在社交媒體上散佈，甚至直接寫著巴黎自來水含有毒性不低的「鈦存在」（Titanium Presence）。

然而，巴黎市21日推文回擊說，ACRO的報告是基於衛生部數據，若看當初的報告原文是說「在包含巴黎市等3地區的自來水含氚含量較高」，但仍在當局規範的100Bq/L之內，這樣微量的氚含量根本不會對健康造成影響，網路上流傳的言論顯然是受到媒體的假新聞誤導。

巴黎反擊假新聞

巴黎市更補充說，法國的氚含量標準訂為100Bq/L，本就遠低於世界衛生組織所推薦的10000Bq/L，意指法國本身就是「嚴以律己」的代表，還受到放射性物質含量超標的質疑非常不合理，該市盼透過推文把假新聞蓋過，讓人民能像過去一樣、放心飲用自來水。

此外，雖然巴黎地區已證明他們是被污蔑的，但其實歐洲自來水不全然都是安全的，據《UN水資源網》報導，歐洲總計超過數百萬人飲用著受污染的水而不自知，依照WHO數據指出，每天約有14人因不衛生的水而致腹瀉病死；對一些當局沒能拿出令人民放心飲用的證據，也會造成額外成本，缺乏安全飲水的管道迫使人民只能購買瓶裝水，歐洲家庭每年總計會多支出6億歐元。

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