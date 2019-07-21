英國陷入油輪危機 是美國安顧問波頓設的局？

2019-07-21 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國衛報報導，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）聽說英國皇家海軍陸戰隊於7月4日美國國慶日當天，在直布羅陀附近水域扣押一艘伊朗超級油輪後，顯得喜不自勝。他推文：「大好消息：英國扣押滿載伊朗原油的超級油輪『格雷斯一號』（Grace 1），這艘油輪駛往敘利亞，違反歐盟制裁。」

從波頓的欣喜反應看來，他覺得意外。但證據顯示正好相反，而且波頓的國家安全團隊直接參與操作這次事件。這不禁令人懷疑，正忙著選首相和爭奪權力的英國保守黨政治人物落入了美國設的圈套。

簡言之，看起來，英國被設局了。

結果已很清楚，伊朗19日在荷莫茲海峽扣押了掛英國旗的油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）以為報復。英國陷入國際危機，而且時機不能更糟，沒受過考驗的新首相本周上任，可能是前外相強生。

儘管英國支持歐盟立場，要挽救伊朗核協議，但英相梅伊和外相杭特也不願得罪川普。對伊朗的主戰派波頓巴不得把英國拉到美國這一邊。因此，當負有阻止伊朗出口石油任務的美國間諜衛星追蹤到『格雷斯一號』駛向敘利亞，波頓看到了機會。

衛報指出，波頓很想教訓伊朗，不在乎會傷害誰，即便是親密盟友英國。

西班牙國家報（El Pais）引述官方消息人士報導，掛巴拿馬旗的『格雷斯一號』自4月停靠在伊朗港口起，就被美國衛星盯上。這艘超級油輪太大，無法通過蘇伊士海峽，因此繞過好望角前往地中海。

根據美國情報單位，這艘油輪駛往敘利亞的巴尼亞斯煉油廠。美方在油輪抵達直布羅陀的48小時前建議西班牙政府，西班牙海軍尾隨油輪通過直布羅陀海峽。

『格雷斯一號』預期會通過國際水域，許多伊朗船通過國際水域，不會遭到攔阻。

西班牙官員事後說，他們若得到『格雷斯一號』駛往敘利的消息，就會攔截它，但當時沒有採取行動。