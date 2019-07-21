親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

俄禁反對派參選 引發反政府示威

2019-07-21 19:09台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

執政黨怕選不贏？統一俄羅斯黨不讓反對派候選人登記參選，引發2萬多人上街抗議。莫斯科將於9月迎來議會選舉，但日前卻傳出統一俄羅斯黨擔心聲勢下滑，官方支持的候選人會選輸，而不讓民意聲勢高漲的候選人參選，21日引發2萬多人上街力挺反對派的遊行，反對派候選人表示，他們符合法律程序規定的4500份連署簽名，執政黨得停止插手。

質疑普丁插手立法權

根據《半島電視台》報導，由於莫斯科即將迎來9月市議會大選，但卻傳出執政黨壓迫選委會，禁止30名候選人（多為反對派人士）參與競選，理由是支持者簽名數未達標。但反對派卻喊冤說，他們都依照程序，繳交法律規定的至少4500份連署，並質疑是普丁把手伸入立法權，排除掉有力競爭者的手段。

對此，反對派高呼支持者做出自己決定，21日便傳出超過2萬人上街抗議，該國著名反對派政治家納瓦爾尼也是強力的候選人之一，他表示，若官方打算繼續插手議會參選的公平性，示威肯定會有下一波行動。

選委會則透過《俄國公廣》表示，他們禁止參選的理由都是有憑有據，那些連署支持單的人名、地址或護照資訊只要有其一不完整，就被視為無效簽署。

反對派力量仍分散

雖然選委會如此回覆，但該國政治評論家引述民調指出，統一俄羅斯黨高機率是刻意杯葛候選人登記，因為他們擔心官方推出的人選不贏。據《莫斯科時報》報導，執政黨的支持度在7月初降到歷史最低點，聲勢下滑從去年6月普丁改革退休年齡受到民怨開始，當時普丁強勢提高退休年齡，一個月內支持度狂降10%（49%滑到39%，目前已下探到32.2%的最低點）。

隨後普丁的政策和立場都沒辦法救起滑落到谷底的支持度，怕選輸才來搞小動作的機率不低，但該國也有政治家認為，這些反對黨勢力不算太大，他們都是各個反對派候選人的支持者，若非官方這次一波禁掉30人，這些人也不會集結抗議，俄國人民現在雖然不挺執政黨，但普遍更不信任反對黨；再加上俄國沒有全國性選舉，反對派未來要彙整力量難度高，總言之要對抗執政黨仍不易。

【更多精采內容，詳見

俄羅斯莫斯科選委會
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

巴基斯坦女自殺炸彈客襲擊醫院 至少9死30傷

2019-07-21 17:55

烏克蘭政治新人多 財團仍隱身幕後

2019-07-21 19:10

以色列在位最久總理 納坦雅胡醜聞漸增

2019-07-21 18:49

歐盟執委會首位女主席 「孩子比外套多」

2019-07-21 18:17

有毒自來水是假新聞 巴黎標準嚴謹

2019-07-21 17:29

彭博：日本再次一黨獨大 選民不在意

2019-07-21 13:25

日本參院大選 呼籲投票海報盼吸引年輕人目光

2019-07-21 13:25

日參院改選／修憲關鍵一戰 安倍狂催票

2019-07-21 13:21

觸怒美國沒在怕？土耳其為何硬衝「S-400軍購案」

2019-07-21 11:44

日本再度成為一黨獨大國！ 選民不在意

2019-07-21 10:31

英司法大臣追隨梅伊 24日將請辭

2019-07-21 08:56

「強生寶寶」升空！反脫歐民眾走上街頭 對強生說不

2019-07-21 08:26

日本國會參院選舉展開投票 安倍領導執政聯盟可望過半

2019-07-21 07:27

星期人物／范德賴恩 7個小孩的媽 執掌歐盟

2019-07-21 00:08

俄國萬人上街 要求地方選舉公平自由

2019-07-20 21:08

插翅也難逃 矮子古茲曼關進美惡魔島超級監獄

2019-07-20 18:44

英新首相將揭曉 歐盟不排除延後脫歐期限

2019-07-20 18:38

影／俄軍校生首跳傘 驚聲尖叫中被教官強扔下機

2019-07-20 16:46

憂被列洗錢黑名單 巴基斯坦關閉邊境恐怖組織營地

2019-07-20 16:14

英前外相強森遇內訌難題

2019-07-20 02:43

日國會選舉 執政黨勝算大

2019-07-20 02:43

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

這個原因讓伊朗吃定英國不會動武 大膽扣船

2019-07-20 21:13

被媽媽狠批死肥豬 日女狠甩42公斤成健美冠軍

2019-07-21 08:51

日本再度成為一黨獨大國！ 選民不在意

2019-07-21 10:31

豪門夢碎！俄選美皇后被馬國前元首休妻 兒無王位繼承權

2019-07-21 00:56

「他們必須回他們的國家」美超商店員質疑客人公民身分

2019-07-21 11:24

整個國家都被盜了！500萬人個資外洩

2019-07-21 14:28

不可能的任務！飛機準備起飛 男子偷爬飛機翼

2019-07-21 09:18

貿戰是第一步？美前外交官建議這樣對付中國威脅

2019-07-21 14:29

從老師到作家到Uber司機 一通電話改變他的命運

2019-07-21 11:53

阿波羅11號登月成功 蔣介石祝詞長留月球

2019-07-21 05:18

號召「火影跑」闖美軍51區找外星人！百萬人響應...發起人：FBI要找我了

2019-07-20 21:35

美股重量級財報周 5大看點

2019-07-21 00:38

影片曝光！伊朗扣押英國油輪 蒙面武裝人員垂降登船

2019-07-21 08:34

美伊會否開戰？ 美情報官員這麼說…

2019-07-21 00:03

降息箭在弦上 聯準會官員嚴防市場誤判

2019-07-21 06:58

華郵：英美艦隊護航伊朗仍有能力劫持商船 還會再發生

2019-07-21 10:46

波灣風雲緊…伊朗扣英油輪 川普痛斥「麻煩」

2019-07-21 01:54

伊朗要的，歐盟給不了 核協議岌岌可危

2019-07-21 00:21

愛上漢莎空姐 塞爾維亞痴情男謊報炸彈阻飛

2019-07-21 04:15

熱死人！體感溫度飆破43度 美東熱浪已奪3命

2019-07-21 11:19

英國陷入油輪危機 是美國安顧問波頓設的局？

2019-07-21 16:01

「強生寶寶」升空！反脫歐民眾走上街頭 對強生說不

2019-07-21 08:26

50年前阿波羅11號登陸月球 蔣介石曾發賀電

2019-07-20 23:25

銀行富豪財管業務…流失中

2019-07-21 00:37

埃及護士扮醫生做割包皮手術 1個月大男嬰被迫切陰莖保命

2019-07-21 09:16

波灣情勢緊張 「摩擦不斷 就怕擦槍走火」

2019-07-21 00:13

伊朗扣押英油輪 油價應聲漲

2019-07-20 23:11

星期人物／范德賴恩 7個小孩的媽 執掌歐盟

2019-07-21 00:08

中美經貿復談前夕 中國再提11金融開放措施

2019-07-21 16:13

英外相韓特：英國希望與伊朗緩和緊張

2019-07-21 02:42

全球共享辦公室巨頭WeWork 憑什麼讓大企業找上它？

2019-07-21 09:27

俄國萬人上街 要求地方選舉公平自由

2019-07-20 21:08

熱浪襲美 影響三分之一人口

2019-07-20 23:11

歐盟執委會首位女主席 「孩子比外套多」

2019-07-21 18:17

威嚇伊朗 美將派軍進駐沙國 重返中東

2019-07-21 00:14

日本國會參院選舉展開投票 安倍領導執政聯盟可望過半

2019-07-21 07:27

美1.5億人遭炙烤 至少6死

2019-07-21 14:27

極端氣候 玉米交易員頭痛

2019-07-21 00:35

登月50週年 美義俄太空人升空飛往國際太空站

2019-07-21 05:31

華郵：英美艦隊護航 伊朗仍有能力劫船

2019-07-21 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top