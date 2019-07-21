俄禁反對派參選 引發反政府示威

2019-07-21 19:09 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



執政黨怕選不贏？統一俄羅斯黨不讓反對派候選人登記參選，引發2萬多人上街抗議。莫斯科將於9月迎來議會選舉，但日前卻傳出統一俄羅斯黨擔心聲勢下滑，官方支持的候選人會選輸，而不讓民意聲勢高漲的候選人參選，21日引發2萬多人上街力挺反對派的遊行，反對派候選人表示，他們符合法律程序規定的4500份連署簽名，執政黨得停止插手。

質疑普丁插手立法權

根據《半島電視台》報導，由於莫斯科即將迎來9月市議會大選，但卻傳出執政黨壓迫選委會，禁止30名候選人（多為反對派人士）參與競選，理由是支持者簽名數未達標。但反對派卻喊冤說，他們都依照程序，繳交法律規定的至少4500份連署，並質疑是普丁把手伸入立法權，排除掉有力競爭者的手段。

對此，反對派高呼支持者做出自己決定，21日便傳出超過2萬人上街抗議，該國著名反對派政治家納瓦爾尼也是強力的候選人之一，他表示，若官方打算繼續插手議會參選的公平性，示威肯定會有下一波行動。

選委會則透過《俄國公廣》表示，他們禁止參選的理由都是有憑有據，那些連署支持單的人名、地址或護照資訊只要有其一不完整，就被視為無效簽署。

反對派力量仍分散

雖然選委會如此回覆，但該國政治評論家引述民調指出，統一俄羅斯黨高機率是刻意杯葛候選人登記，因為他們擔心官方推出的人選不贏。據《莫斯科時報》報導，執政黨的支持度在7月初降到歷史最低點，聲勢下滑從去年6月普丁改革退休年齡受到民怨開始，當時普丁強勢提高退休年齡，一個月內支持度狂降10%（49%滑到39%，目前已下探到32.2%的最低點）。

隨後普丁的政策和立場都沒辦法救起滑落到谷底的支持度，怕選輸才來搞小動作的機率不低，但該國也有政治家認為，這些反對黨勢力不算太大，他們都是各個反對派候選人的支持者，若非官方這次一波禁掉30人，這些人也不會集結抗議，俄國人民現在雖然不挺執政黨，但普遍更不信任反對黨；再加上俄國沒有全國性選舉，反對派未來要彙整力量難度高，總言之要對抗執政黨仍不易。

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