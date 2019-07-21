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烏克蘭政治新人多 財團仍隱身幕後

2019-07-21 19:10台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

越來越多素人投入烏克蘭政壇！烏克蘭隨著新總統、喜劇演員澤倫斯基當選，加上21日將舉行國會改選下，越來越多沒有政治經驗的素人參加選舉。不過外媒分析，這些素人的背後卻還有以往烏克蘭政客跟當地有錢財閥友好的影子，雖然有許多新面孔出現，但背後仍有貪汙腐敗的政治陋習。

素人參政風潮

根據《歐洲新聞網》報導，既喜劇總統澤倫斯基當選後，他將許多過往的建置派官員換掉，改成以前跟自己在劇組有合作的許多同事合作，烏克蘭44歲的搖滾歌手瓦卡丘克也想要參政，瓦卡丘克領導的團隊正在該國各地巡迴造勢，高舉變革傳統政治的大旗，一時間引發素人參政的風潮。

「這是我們的訴求！」瓦卡丘克領導的「聲音」黨中，負責策畫活動的執行長庫塔表示，他們設立許多標準要烏克蘭其他政黨都要遵守：不能反對烏克蘭革命、不能支持俄羅斯、不能有貪污、腐敗的醜聞再度發生。

遭疑舊酒新裝

《歐新網》訪問當地觀選的非政府組織代表埃佛絲卡，她提到，雖然許多政治新人加入政局，不過如果他們要爭取更多曝光機會，就要跟該國媒體大亨合作，這些大亨過往都跟政客合作，沒有合作就沒有曝光，因此該國長期以來政商勾結的情況就很嚴重，新人們很難跳脫這個體制。

《每周時代網》提到，澤倫斯基跟瓦卡丘克分別位居民調1、3名，選舉後同屬非建置派的兩人可能會尋求合作。不過澤倫斯基最大的隱憂在於，他與1+1電視台老闆科洛莫伊斯基關係匪淺，許多人也懷疑他也是寡頭的利益代言人，雖然新人從政，但仍難擺脫過往官商勾結、貪腐橫行的舊政治包袱。

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