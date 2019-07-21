日本參院選情冷 各黨魁奔波繞地球兩圈半拉票

2019-07-21 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本參議院半數席次改選今天投票，各報民調顯示，安倍政權仍穩操勝券，朝野支持修憲的勢力很有機會跨越國會提案修憲的三分之二門檻，讓安倍實現修憲夙願再邁進一步。

因為選情明朗，選民普遍冷漠，投票率恐下滑，讓各黨領袖疲於奔波催票。

7月4日選舉開始至20日為止，六大主要政黨黨魁奔波拜票，合計移動10萬657公里，相當於繞地球兩周半，其中以自民黨黨主席、首相安倍晉三最勤勞，奔波2萬660公里。

今年投票率仍可能下跌，NHK分析，最近民調顯示，對參議院大選抱持非常關心態度的受訪者只有22%，與過去幾次中央級大選相比明顯偏低，選戰倒數關頭，仍催不出民眾熱情。六年前參議院改選投票率52.61%，三年前54.7%，這次恐將比前兩次都低。投票率對選舉結果的影響，也成為關注重點。

根據日本政府公布提前投票統計，今年1597萬人提前投票，達投票權人13.3%創新高。但提前投票踴躍也有受到颱風丹娜絲直撲日本影響，九州、中國地區今早多處發出避難通知，部分投票所被迫延後兩個小時開始投票。

日本參議員議員任期六年，每三年改選一半席次。因2018年修法調整參院席次，這次選舉改選124席，包括選區74席、比例代表50席，選後，參院席次增為245席。執政的自民、公明聯合政權，將爭取過半123席為勝選目標，由於安倍政權不需改選的席次共70席，只要拿下53席即可確保參院過半席次。

據各報事先預測的平均值，自民黨可望拿下53席至64席、公民黨10席至15席，篤定過半。投票日本時間7時開始，晚間8時截止，隨即開票。