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日本再度成為一黨獨大國！ 選民不在意

2019-07-21 10:31聯合報 記者季晶晶╱即時報導

日本今天（21日）舉行議會參院選舉，長期執政的自民黨雖有許多具爭議性的政策不利於選情，包括想調高消費稅、欲修改和平憲法，以及引發民眾恐慌的年金改革，但預料仍將輕鬆勝選。彭博資訊評論日本再度成為一黨獨大的國家，選民並不在意。

就算日相安倍晉三領導的內閣爆醜聞或出差錯，四分五裂的在野黨也沒能占到便宜。這將是安倍晉三連續第六次贏得全國性選舉，包括青山繁晴在內的部分自民黨議員都在嘆缺乏競爭。他說，即使喊加稅，自民黨選情還是很好，「一點兒也不健康。」

共同通訊社的民調顯示，上院共124席，自民黨領導的陣線至少能奪下70席。參院選舉不能改朝換代，但若反對黨贏得多數席位，將能阻撓政府施政計畫。眾院早已掌握在自民黨手裡，過去64年裡僅有4年在野。

民主黨籍議員、後來到早稻田大學任教的中林美惠子說：「反對陣營有不同的黨派，他們無法團結統一戰線。這意味他們很難贏得選舉，因為民眾對此觀感不佳。」

例如東京選民投票，上面不僅有自民黨、合組執政聯盟的公明黨、前民主黨分裂後立憲民主黨和國民民主黨的候選人，還有大約來自12個不同政黨派系的20位人選。

民主黨曾在2009年將不食人間煙火的自民黨趕下台，引發外界對兩黨制可能在日本生根的期待 。但在2011年發生大地震、海嘯和核災，造成約兩萬人死亡或失蹤後，民主黨政府支持度重挫到只剩13%，主因是不信任其核災危機聲明以及該黨鬧政治內鬥。

民主黨2012年敗選後一直沒能東山再起，更糟的事，東京都知事小池百合子2017年想趕安倍晉三下台未果，反而造成民主黨分裂。

自民黨免於民怨的主因之一是就業市場蓬勃發展。通過前所未有的貨幣寬鬆政策和擴大公共支出，安倍政府結束了全球第三大經濟體通貨緊縮的惡性循環。他也努力與日本最大靠山美國維持傳統的緊密關係。

東京大學日本政治教授內山融說：「如果每次都是自民黨贏，就沒有人能加以制衡了。」

日本21日舉行第25屆議會參院選舉，長期執政的自民黨料能輕鬆勝選。日本將再度成為...
日本21日舉行第25屆議會參院選舉，長期執政的自民黨料能輕鬆勝選。日本將再度成為一黨獨大的國家，但選民似不在意。歐新社
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自民黨民主黨
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