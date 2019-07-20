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軍機盤旋韓國瑜農舍上空？ 空軍出面急說明

這個原因讓伊朗吃定英國不會動武 大膽扣船

2019-07-20 21:13聯合報 記者張佑生╱即時報導

上海外國語大學中東研究所副所長孫德剛認為，伊朗曾期待通過協商解決油輪被扣一事，但直布羅陀當局延長扣押期的決定無疑刺激了伊朗，扣押「史丹納帝國」號油輪是對英國近期做法的一種反制和報復。

孫德剛說，當前的英國政府處於新首相人選未決的「過渡狀態」，這給了伊朗採取反制行動的時機。在伊朗看來，英國不可能在當前階段通過軍事手段解決危機。

遭到伊朗扣押、懸掛英國國旗的史丹納帝國號油輪。法新社
遭到伊朗扣押、懸掛英國國旗的史丹納帝國號油輪。法新社
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