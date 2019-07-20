一天一歐元 坐維也納香水列車

2019-07-20 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



夏天的維也納地鐵車廂傳來的不是噁心的汗臭味，而是一股淡淡的柑橘香。

英國衛報報導，維也納地鐵（U-bahn）收到民眾抗議地鐵車廂有不好聞的味道，地鐵公司現正試營運香水車廂。

根據維也納大眾運輸公司（Wiener Linien），香水列車的評價有好有壞，不過也證明某種程度的成功，民眾討論的是香水列車不是其他交通問題。

維也納密集的大眾運輸系統，包括輕軌、巴士、火車、地鐵，被譽為全球數一數二。

在維也納，若是購買365歐元（約新台幣1萬2770元）年票，「一天一歐元」即可搭乘大眾交通工具，相較其他歐洲城市便宜許多。柏林年票約761歐元、倫敦年票為2240歐元，且只能搭乘1-4區。

歐洲許多城市也正在尋找創新方法降低溫室氣體排放，讓更多民眾搭乘大眾交通工具，柏林也想要效仿維也納的票價政策。

「一天一歐元」政策由前綠黨維也納市長凡席拉可（Maria Vassilakou）提出，她參選2010市長選舉時承諾100歐元（新台幣約3500元）季票。大部分政治家認為這很瘋狂，並指出當時的449歐元票券相較於歐洲其他城市已經非常便宜。經過長期協商之後，最後以365歐元定案，並在2013年開始實行至今。

凡席拉可表示，該票券讓一般家庭省下許多錢，對於比較富裕的人，他們也會購買年票以備不時之需。

維也納今年賣出82萬2000張年票，較2011年多50萬1000張。維也納共有190萬人，當中110萬人有年票。

維也納大眾運輸公司目前未計畫調漲年票價格，該票券自2013起就沒有調整。不過，日票曾漲價，現在一張8歐元。

維也納大眾運輸系統以非常現代的系統建立在古老的基礎建設上，不過也有許多基礎建設建於近期，許多新的站還有路線也是近期建立的。另外，所有的地鐵站以及大部分的巴士、輕軌都有無障礙設施，