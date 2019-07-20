伊朗一日扣押兩艘英國油輪！ 其中一艘已放行

2019-07-20 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



伊朗革命衛隊19日連續在荷莫茲海峽扣押兩艘和英國有關的油輪，一艘懸掛英國旗，另一艘則掛著賴比瑞亞國旗，使波斯灣地區的緊張局勢再度升級。

伊朗革命衛隊聲稱，英國油輪「Stena Impero」因為沒有遵守國際海事規則，在荷莫茲甘港口暨海事組織的要求下，被伊朗革命衛隊扣留。報導指出，油輪連同23名船員已被帶到港口，並交給海事組織接受調查。

另一艘掛賴比瑞亞國旗，實際上由英國諾布克海運公司營運的油輪「Mesdar」，19日行經荷莫茲海峽時，突然轉向駛往伊朗海岸，並關閉追蹤訊號。

不到兩小時後，「Mesdar」追蹤訊號重新開啟。伊朗半官方通訊社「TASNIM」報導稱，「Mesdar」被短暫扣留於荷莫茲海峽，經伊朗官方確認船隻未違反環境法規後，已獲准繼續航行。

諾布克海運公司證實，曾有武裝衛兵登上油輪搜查，後來該油輪獲得放行，且所有船員均安。

「Stena Impero」至今仍被伊朗扣留，所屬公司Stena Bulk表示，「Stena Impero」被攔截時，「完全遵守所有航行和國際法規」。

「Stena Bulk」執行長哈內爾（Erik Hanell）說：「油輪上共23名船員，包括印度、俄羅斯、拉脫維亞和菲律賓籍。目前沒有人受傷，船員的安全和福利仍是我們的主要焦點。」

「Stena Bulk」船東表示，油輪在通過荷莫茲海峽時，有幾艘小船和一架直升機靠近，之後就失去聯繫，這艘油輪原定駛往沙鳥地阿拉伯。

英國皇家海軍7月4日在直布羅陀附近扣押一艘涉嫌違反禁運的伊朗油輪，伊朗誓言報復。伊朗三艘軍事船10日企圖迫使一艘英國郵輪轉向，被英國戰艦驅離。