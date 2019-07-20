一艘英國油輪在荷姆茲海峽遭伊朗扣押

2019-07-20 03:29 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



英國油輪Stena Impero遭伊朗扣押。 美聯社 分享 facebook

伊朗官方新聞社19日表示，已扣押一艘英國油輪。這艘油輪的船東也表示，已和油輪失去聯繫。

船東表示，這艘油輪在通過荷姆茲海峽時，有幾艘小船和一架直升機靠近，之後就失去聯繫，目前這艘油輪正駛向伊朗，而原本應駛往沙鳥地阿拉伯。

伊朗新聞社表示，這艘油輪違反海事法規遭到扣押。

幾周前，英國皇家海軍在直布羅陀附近扣押一艘伊朗油輪，伊朗誓言報復。

伊朗和西方的緊張關係持續升高。美國總統川普日前表示，美軍擊落一架伊朗無人機，但伊朗否認。