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馬克宏拋震撼彈 要人民延後兩年退休

2019-07-19 22:03聯合報 記者李京倫╱即時報導

法國退休金改革負責人德勒瓦耶18日提出計畫，將鼓勵民眾延後兩年、直到年滿64歲才退休。這個計畫料將在今年稍晚送國會審議，2025年生效。英國泰晤士報報導，德勒瓦耶提出計畫，意味著總統馬克宏因為「黃背心」示威暫停改革九個月以來，首次恢復改革，馬克宏準備直攻法國政治最敏感領域之一的退休金改革，並達成30年來歷任總統達不到的目標。

法國最大產業工會「法國總工會」立刻拒絕改革計畫，並號召9月24日罷工，工會領袖馬汀內茲說：「政府說我們仍然可以選擇62歲退休，這根本是障眼法，是在耍我們，廣大勞工該挺身抗議。」另一個工會「工人力量」則號召9月21日罷工。

法國民眾大多參與強制提撥的政府退休金制度，參與私人退休金制度的非常少。法國政府退休金制度包含42種方案，30年來，歷任總統都矢言改革，卻都鎩羽而歸。最優厚也最難改革的，莫過於國營法國國鐵、巴黎大眾運輸和法國電力等國家公用事業的退休金方案，名為「特別體系」。法國政府每年提撥55億歐元（約台幣1900億元），填補這種方案的長期虧損。

馬克宏打算把42種方案整合為一種，各行各業都適用，讓在現行退休金制度下處於劣勢的女性、農民和店主，退休金都能領得更多。

法國政府上次推動退休改革是在2008年，時任總統沙克吉在抗議聲和大規模罷工浪潮中，成功將退休年齡從60歲延後到62歲，但沙克吉後來放棄廢除「特別體系」。如今馬克宏想重起爐灶。

馬克宏2017年競選總統時承諾，如果當選，不會再將62歲法定退休年齡延後。為免違背承諾，馬克宏政府將64歲稱為「平衡年齡點」，意味人們依舊可以選擇在62歲退休，但相應地會少拿一些退休金；而選擇64歲退休的人，可以拿到全額退休金。

德勒瓦耶把改革計畫寫成報告，上呈給總理菲力普，細節暫未公布。菲力普態度謹慎，表示願意跟工會談談，他發推文說：「新一階段聆聽、諮詢社會夥伴與公民意見的過程，將以這份報告為基礎展開。」馬克宏上次推動將勞動法鬆綁、為投資人和企業減稅時，繞過國會，直接簽署行政命令，惹惱了最支持改革的工會。

法國總統馬克宏因為「黃背心」示威暫停改革九個月以來，首次恢復改革，將鼓勵民眾延後...
法國總統馬克宏因為「黃背心」示威暫停改革九個月以來，首次恢復改革，將鼓勵民眾延後兩年、直到年滿64歲才退休。（法新社）
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退休金法國馬克宏
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