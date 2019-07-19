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僵局難解！日官員：若信任關係未恢復 很難重啟對話

2019-07-19 18:27聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

日本貿易官員19日下午表示，南韓必須在不斷惡化的雙方爭端中重建跟日本的信任關係，並稱日本對南韓實施的出口限制不會對全球供應鏈構成威脅。

日本經濟產業省貿易管理課課長岩松潤（Jun Iwamatsu）在記者會上說：「若不重建信任關係，很難就貿易管理和政策進行對話。」

岩松潤還表示，南韓誤解了有關日本對某些半導體出口實施限制的事實，並指南韓的出口管控「極其薄弱」。

日韓雙方在貿易問題上的衝突持續加劇。路透
日韓雙方在貿易問題上的衝突持續加劇。路透
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