日本參議院選舉在即 安倍玩IG拉年輕選票

2019-07-19 16:02 世界日報 編譯中心╱綜合18日電



日本將在21日進行參議院改選，根據日本各報民調顯示，執政的自民、公明聯盟依舊穩操勝算，儘管立憲民主黨目前是眾議院的最大在野黨，但在參議院選舉中仍無法撼動執政聯盟；安倍晉三內閣支持率雖然稍微下跌，不過還在安全範圍之內。

執政聯盟勝券在握

每日新聞報導，這次日本參議院選舉共有執政的自民、公明黨，以及立憲、國民、共產、日本維新會、社民等朝野七個政黨派候選人參選，改選席次總計124席。不過戰火似乎不如想像中激烈，各家民調預料執政聯盟可望拿下124個改選席次中的73席，超過半數席次。

只不過，執政聯盟加上日本維新會等支持修憲的席次，可能無法突破修憲提案門檻的2/3席次，也就是164席。

雖然如此，預料執政聯盟在這次參議院大選可以拿下的席次，將大幅超過自民黨總裁、首相安倍晉三之前設下的53席目標。

另外，為了拉抬選情，日本政治人物們也紛紛透過網路與民眾互動，爭取年輕人的支持。安倍晉三雖然不是社交媒體新手，不過他近日首次用Instagram發布競選宣傳。

根據朝日新聞一項調查，在2019年6月，安倍在29歲及以下國民中的支持率為52%，高於所有年齡組別的平均45%。在安倍執政之下的日本，年輕人生活相對較好。世界銀行去年數據顯示，法國15至24歲國民的失業率超過20%，美國為8.5%，日本則低於4%。