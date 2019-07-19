親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京都動畫遭縱火
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄清淤完照樣淹 路上驚見人孔蓋噴泉

1加1大於2！賴祥蔚：這個組合比蔡英文、韓國瑜還要強

日本參議院選舉在即 安倍玩IG拉年輕選票

2019-07-19 16:02世界日報 編譯中心╱綜合18日電

日本將在21日進行參議院改選，根據日本各報民調顯示，執政的自民、公明聯盟依舊穩操勝算，儘管立憲民主黨目前是眾議院的最大在野黨，但在參議院選舉中仍無法撼動執政聯盟；安倍晉三內閣支持率雖然稍微下跌，不過還在安全範圍之內。

執政聯盟勝券在握

每日新聞報導，這次日本參議院選舉共有執政的自民、公明黨，以及立憲、國民、共產、日本維新會、社民等朝野七個政黨派候選人參選，改選席次總計124席。不過戰火似乎不如想像中激烈，各家民調預料執政聯盟可望拿下124個改選席次中的73席，超過半數席次。

只不過，執政聯盟加上日本維新會等支持修憲的席次，可能無法突破修憲提案門檻的2/3席次，也就是164席。

雖然如此，預料執政聯盟在這次參議院大選可以拿下的席次，將大幅超過自民黨總裁、首相安倍晉三之前設下的53席目標。

另外，為了拉抬選情，日本政治人物們也紛紛透過網路與民眾互動，爭取年輕人的支持。安倍晉三雖然不是社交媒體新手，不過他近日首次用Instagram發布競選宣傳。

根據朝日新聞一項調查，在2019年6月，安倍在29歲及以下國民中的支持率為52%，高於所有年齡組別的平均45%。在安倍執政之下的日本，年輕人生活相對較好。世界銀行去年數據顯示，法國15至24歲國民的失業率超過20%，美國為8.5%，日本則低於4%。

安倍晉三修憲
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

阿富汗喀布爾大學驚傳爆炸 至少6死27傷

2019-07-19 16:38

美稱擊落伊朗無人機 德黑蘭譏：恐誤擊自己人

2019-07-19 15:43

波灣戰雲！美軍擊落伊朗無人機，伊朗扣押「神秘油輪」

2019-07-19 12:26

NPFC年會 首次就秋刀魚捕撈上限達成協議

2019-07-19 10:09

她被梅克爾投棄權票、德國民調支持率才3成⋯⋯歐盟史上首位女掌門，為何連自家人都不愛？

2019-07-19 11:49

假救援真扣押？伊朗拖走1油輪

2019-07-18 23:53

抗議日本 七旬南韓男子日本使館前自焚亡

2019-07-19 16:20

文在寅譴責日本限貿 朝野砲口一致

2019-07-19 16:02

日韓爭端升溫 男子日駐首爾大使館前駕車自焚

2019-07-19 14:16

鴿派議員自薦會伊朗外長 川普幕僚不滿

2019-07-19 14:01

伊朗提議用聯國檢查換解除制裁 美表示懷疑

2019-07-19 13:54

伊朗無人機逼近 美艦即刻摧毀

2019-07-19 13:47

美增兵中東 先頭部隊趕赴沙國

2019-07-19 13:00

F-35神出鬼沒 伊朗芒刺在背

2019-07-19 12:58

韓不回應徵用工訴訟仲裁 日外長召見韓大使強烈抗議

2019-07-19 11:08

全女子管弦樂團四名成員表演後離奇失蹤！

2019-07-19 10:59

37國齊挺中國新疆政策 沙烏地為加入連署辯護

2019-07-19 10:09

台灣男子遭中國人士拘禁 被菲國警方救出

2019-07-19 09:03

日本縣營名古屋機場跑道遭雷擊 恢復起降

2019-07-19 08:54

巴西政府杯葛砍伐區大豆 研究：保360萬公頃森林

2019-07-19 08:27

土耳其採購俄羅斯飛彈 川普：暫未考慮制裁

2019-07-19 08:22

巴黎聖母院周遭學校突然大掃除 因鉛含量高10倍?

2019-07-18 23:23

伊朗在波斯灣扣押「走私」外國油輪 12名船員被抓

2019-07-18 20:23

確保皇位繼承人安全 日本文仁親王父子搭不同航班出遊

2019-07-18 19:45

制裁北韓出現大漏洞！揭露金正恩如何取得賓士豪車

2019-07-18 18:01

梅伊卸任前重申中英聯合聲明 北京：還是醒醒吧

2019-07-18 17:26

助金正恩進口防彈賓士 韓企業：以為是二手車

2019-07-18 17:23

男男性愛視頻攪局 馬哈迪談交班：到時再說

2019-07-18 17:08

UN查反毒戰 杜特蒂：拒受國際審判

2019-07-18 15:47

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

不斷更新╱「涼宮春日的憂鬱」動畫工作室遭人縱火 33人死亡

2019-07-18 20:18

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22

男大生與「紙板媽媽」拍畢業照 完成母親遺願惹哭眾網友

2019-07-19 11:51

平成後最慘縱火 京都動畫逾半死者倒臥閉鎖門前

2019-07-19 12:09

京阿尼縱火犯照片曝光 網搜出疑有搶劫前科

2019-07-19 10:51

京都動畫大火33死35傷 專家推論：爆燃助長火勢

2019-07-18 22:15

印尼正妹法官爆紅 超狂背景被起底

2019-07-18 21:57

京阿尼縱火案傳台灣學生實習 駐日代表處未接到傷亡訊息

2019-07-18 22:21

痛哉「京阿尼」！動漫界有如國殤 人才死傷、手稿燒毀 損失難估計

2019-07-18 23:51

日本動漫界浩劫 京都動畫遭縱火33死

2019-07-18 23:59

影／來不及逃！京阿尼縱火案 19人死在通往頂樓階梯...

2019-07-19 12:33

制裁北韓出現大漏洞！揭露金正恩如何取得賓士豪車

2019-07-18 18:01

不滿兒「只考差一分」被同學嘲笑 越南父持巨棍上門理論

2019-07-18 20:36

中美談判僵局 胡錫進：中方堅持三點立場

2019-07-18 17:41

京都動畫縱火犯傷勢不樂觀 無法偵訊

2019-07-19 11:03

驚天縱火至少16死 京都動畫曾收殺人郵件

2019-07-18 18:04

美中貿易戰 重創東亞出口

2019-07-19 00:19

伊朗無人機逼近美艦至900公尺遭擊落

2019-07-19 10:12

美中貿易磋商 三議題卡關

2019-07-19 01:28

Netflix警訊 美訂戶流失

2019-07-19 01:37

台灣男子遭中國人士拘禁 被菲國警方救出

2019-07-19 09:03

「長太美」遭嫉妒 俄羅斯17歲少女被閨密凌虐殺害

2019-07-19 15:00

確保皇位繼承人安全 日本文仁親王父子搭不同航班出遊

2019-07-18 19:45

Fed月底開會 可能鷹式降息

2019-07-19 01:33

京阿尼縱火事件 蔡總統推特關心

2019-07-19 00:59

巴黎聖母院周遭學校突然大掃除 因鉛含量高10倍?

2019-07-18 23:23

美國房市掀起外資撤離潮

2019-07-19 01:31

日媒：逾50企業將移出中國

2019-07-19 01:29

Fed官員談話鞏固降息預期 美股翻紅

2019-07-19 07:05

火場中的致命殺手 網友提醒「向下逃跑」躲避濃煙

2019-07-19 15:50

伊朗在波斯灣扣押「走私」外國油輪 12名船員被抓

2019-07-18 20:23

假救援真扣押？伊朗拖走1油輪

2019-07-18 23:53

梅伊卸任前重申中英聯合聲明 北京：還是醒醒吧

2019-07-18 17:26

「涼宮春日的憂鬱」動漫工作室遭縱火 死亡增至27人

2019-07-18 18:20

給有錢人藏富的金庫 竟經營到虧損且找不到新買主

2019-07-19 14:50

京阿尼縱火案 33條命有28人死於一氧化碳中毒

2019-07-19 13:33

37國齊挺中國新疆政策 沙烏地為加入連署辯護

2019-07-19 10:09

F-35神出鬼沒 伊朗芒刺在背

2019-07-19 12:58

全女子管弦樂團四名成員表演後離奇失蹤！

2019-07-19 10:59

京都動畫火勢延燒快又猛 恐跟內部螺旋梯有關

2019-07-19 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top