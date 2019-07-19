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人瑞禮送涼被 長者怨：難道我過去100年都沒被子蓋？

「京阿尼」縱火慘案33死：悲劇5小時的犯罪謎團

美增兵中東 先頭部隊趕赴沙國

2019-07-19 13:00世界日報 編譯孫梁／綜合18日電

伊朗18日提議，如果美國解除對伊經濟制裁，伊朗將批准國際原子能署1993年的補充協定，允許聯合國檢查人員對伊朗的核計畫進行核查，但美國對伊朗的提議表示懷疑；不僅如此，美國向駐沙烏地阿拉伯的空軍基地增派500名美軍，以對抗伊朗的威脅。

1993年的補充協定擴大了國際原子能署對核設施的檢查能力，根據伊朗2015年與六強達成的協議，伊朗必須在伊核協議通過後的八年內批准補充協定，美國則永久解除對伊朗的制裁。

美國和伊朗的緊張關係過去兩個月升高，六艘油輪在阿曼灣遭襲，美國指責是伊朗的手筆，但伊朗矢口否認。伊朗6月擊落美國無人機，加劇了兩國的緊張，川普總統批准對伊朗實施軍事打擊，但在最後一刻叫停。

國防部官員證實向沙烏地增兵500美軍，但五角大廈發言人表示，增兵計畫尚未正式宣布，但軍方要調配好中東地區的兵力部署。

為了威懾伊朗，川普政府已向中東派出2000名美軍，負責監視伊朗的動向和保護中東其他美軍的安全。

英國衛報報導，伊朗外長扎利夫在紐約表示，只要美國取消對伊朗的制裁，伊朗就將批准補充協定，為聯合國核查人員提供更多檢查的便利。

但一名美方官員對伊朗的提議表示懷疑，這位匿名官員說，伊朗是尋求放鬆制裁，但沒有提供更多回報，伊朗的打算是為了解除制裁，以維持未來發展核武的能力。

這名官員說，伊朗是試圖把微不足道的舉措說成是大讓步，按照伊朗的提議，伊朗仍可繼續保留濃縮鈾，也不需採取任何行動，約束伊朗對葉門、伊拉克、敘利亞和黎巴嫩的親伊勢力的支持。

伊朗美軍中東
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