F-35神出鬼沒 伊朗芒刺在背

2019-07-19 12:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合18日電



F-35部署中東已讓伊朗忌憚。圖／世界日報提供 分享 facebook

美國與伊朗早已緊張的關係驟然升高，部署在中東地區的F-35戰機也成為伊朗背上的芒刺。

自2015年以來，由於全球政治、經濟的變化，幾乎沒有人談論這款由洛克希德馬丁開發出來的聯合攻擊戰機；但現在情況起了變化且更清晰，就是這款戰機正起著震懾伊朗作用，這要拜以色列總理內唐亞胡所賜。

內唐亞胡早前在回應伊朗在波斯灣的挑釁行動時，就是在以色列空軍基地站在一架F-35戰機前，聲稱以色列的戰機可以到達伊朗，並暗示伊朗根本不會發現。

稍有軍事常識的人都知道，這型在數百哩範圍內都不會被雷達發現的超音速戰機，可以在世界任何地方發揮作用。早在2015年伊朗核協議前幾個月，F-35已經在中東發揮了巨大的影響力，之後一年多仍在中東部署，然後才轉投到其他地方。

在2015年夏末，以色列媒體曾報導了以色列空軍如何使用F-35戰機，而且將飛行及隱身能力提高了一倍；這意味以色列空軍飛行員可以使用F-35，從以色列飛往德黑蘭，在神不知、鬼不覺下安全返回， 並且無需在沙烏地阿拉伯或伊拉克的美國空軍基地加油。

到2018年7月，科威特報紙報導說，以色列至少有三架F-35戰機飛往德黑蘭，並安全返回；雖然報導從未公開證實，但不少軍方及政治領袖都相信確有其事，長期以來F-35對伊朗的威脅傳聞，似乎成了事實。

本月早些時候，同一份科威特報紙的報導稱，伊朗軍方領導層後來不得不向伊朗最高領導人哈米尼報告以色列戰機進入的消息，並導致軍方大地震，大批將領遭撤換。